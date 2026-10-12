Элизабет Бэнкс против робота-двойника: вышел трейлер фильма "Дримквиль. Корпорация грез"

О чем фильм "Дримквиль. Корпорация грез"

События разворачиваются в обозримом будущем, где люди проводят большую часть жизни в виртуальном мире. Усталая от повседневной рутины Кэрол решает попробовать экспериментальный ретрит от загадочной корпорации "Дримквиль".

Пока женщина восстанавливает силы, ее семье присылают идеального двойника-работа, который должен заменить ее на время отсутствия. Однако по возвращении домой Кэрол замечает, что механическая копия все больше берет на себя ее роль.

То, что изначально должно было стать возможностью отдохнуть от обыденности, превращается в жуткую историю. Кэрол вынуждена столкнуться с последствиями эксперимента, угрожающего ее месту в собственной семье.

Элизабет Бенкс в триллере "Дримквиль. Корпорация грез" (кадр из фильма)

Кто сыграл в фильме

Режиссером фильма стала Алекс Прагер. К актерскому составу присоединились Элизабет Бэнкс, Джон Си Рейли, Джульетт Льюис, София Бутелла, Кэтрин Ньютон и Ламорн Моррис.

Официальный трейлер и дата выхода

"Дримквиль. Корпорация грез" сочетает элементы триллера, мистики и научной фантастики. Премьера фильма запланирована на 12 ноября 2026 года.