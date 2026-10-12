Елізабет Бенкс проти робота-двійника: вийшов трейлер фільму "Дрімквіль. Корпорація мрій"

Про що фільм "Дрімквіль. Корпорація мрій"

Події розгортаються в недалекому майбутньому, де люди проводять більшу частину життя у віртуальному світі. Втомлена від повсякденної рутини Керол вирішує спробувати експериментальний ретрит від загадкової корпорації "Дрімквіль".

Поки жінка відновлює сили, її родині надсилають ідеального двійника-робота, який має замінити її на час відсутності. Однак після повернення додому Керол помічає, що механічна копія дедалі більше перебирає на себе її роль.

Те, що спочатку мало стати можливістю відпочити від буденності, перетворюється на моторошну історію. Керол змушена зіткнутися з наслідками експерименту, який загрожує її місцю у власній родині.

Елізабет Бенкс у трилері "Дрімквіль. Корпорація мрій" (кадр з фільму)

Хто зіграв у фільмі

Режисеркою стрічки стала Алекс Праґер. До акторського складу долучилися Елізабет Бенкс, Джон Сі Рейлі, Джульєтт Льюїс, Софія Бутелла, Кетрін Ньютон та Ламорн Морріс.

Офіційний трейлер та дата виходу

"Дрімквіль. Корпорація мрій" поєднує елементи трилера, містики та наукової фантастики. Прем'єра стрічки запланована на 12 листопада 2026 року.