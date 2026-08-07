"Джуманджи", "Обитель зла" и "Дисидент": 9 самых ожидаемых кинопремьер в Украине

"Джуманджи: Большой побег"

Жанр: приключения, экшн, комедия

приключения, экшн, комедия Дата выхода: 24 декабря 2026 года

В этот раз легендарная игра больше не затягивает людей внутрь, а сама вторгается в реальный мир. Джунгли, фантастические существа и опасные испытания охватывают реальность, угрожая всему человечеству.

Остановить хаос могут только знакомые герои, уже не раз побеждавшие смертельную игру. Их ждет новое приключение, где старые правила больше не работают, а ставки становятся еще выше.



"Койот против Акме"

Жанр: приключенческая комедия с элементами анимации

приключенческая комедия с элементами анимации Дата выхода: 1 сентября 2026 года

Легендарный Вайли Койот решает наконец-то дать отпор корпорации ACME, чьи неудачные изобретения годами портили ему жизнь. Вместе с молодым адвокатом он подает иск в суд, где его ждет непростое противостояние с представителями компании.

Фильм сочетает живую игру актеров и анимацию в стиле классических "Луни Тюнз". Зрителей ждут юмор, приключения, судебные баталии и многочисленные отсылки к культовым мультфильмам.



"Хищные воды"

Жанр: экшн, драма, горор, триллер

экшн, драма, горор, триллер Дата выхода: 27 августа 2026 года

Пассажирский самолет, летевший из Лос-Анджелеса в Шанхай, совершает аварийную посадку прямо посреди океана. Выжившим приходится ждать помощи, держась за обломки самолета среди ледяной воды.

Впрочем, настоящее испытание только начинается, когда вокруг пассажиров появляются кровожадные акулы. Каждая минута превращается в смертельную борьбу за выживание, где шансов спастись становится все меньше.



"Дисидент"

Жанр: историческая драма

историческая драма Дата выхода: 3 сентября 2026 года

События фильма разворачиваются в Киеве осенью 1968 года. Бывший боец УПА Олег, переживший советские лагеря, пытается вернуться в обычную жизнь, тогда как его жена мечтает о спокойном будущем.

Появление загадочного писателя Тараса изменяет судьбу семьи и запускает ряд драматических событий. На фоне волны политических арестов герою придется сделать выбор, который определит не только его будущее, но и близких.



"Настоящий герой"

Жанр: черная комедия, экшн, триллер

черная комедия, экшн, триллер Дата выхода: 10 сентября 2026 года

Во время благотворительного вечера группа экоактивистов захватывает гостей, планируя провести жуткий ритуал якобы ради спасения человечества. Остановить их случайно приходится актеру боевиков Майку Тайлеру и влиятельному миллиардеру.

Картина высмеивает культ знаменитостей, социальное неравенство и фанатизм. Главные роли исполнили Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Сальма Гаек и Джон Малкович.



"Resident Evil: Обитель зла"

Жанр: горор, экшн, триллер

горор, экшн, триллер Дата выхода: 17 сентября 2026 года

Новое переосмысление культовой франшизы переносит зрителей в ночь, превращающуюся в настоящий кошмар. Медицинский курьер Брайан случайно оказывается в центре катастрофы, где каждый его шаг может стать последним.

Равномерно масштабы катастрофы только возрастают, а герой обязан биться за выживание в хаосе. Фильм обещает атмосферу напряжения, ужаса и экшена.



"Дети крови и кости"

Жанр: фэнтези

фэнтези Дата выхода: 14 января 2027 года

В мире Ориши магия почти исчезла после того, как жестокий правитель лишил народа его силы. Юная Зели получает шанс вернуть магию и отправляется в опасное путешествие вместе с братом и неожиданными союзниками.

Героев ждут масштабные битвы, сложный выбор и борьба против мощного режима. Фильм является экранизацией одноименного мирового бестселлера Томи Адейеми.



"Не одни"

Жанр: приключения, анимация

приключения, анимация Дата выхода: 25 марта 2027 года

Одинокий механик ракет Джо знакомится с талантливым астроботаником Френ, работающим над революционной ракетой на растительном топливе. Пока между ними зарождаются чувства, их жизнь неожиданно сменяют трое забавных маленьких пришельцев.

Новые друзья бегут от неуклюжего космического офицера и ищут способ вернуться домой. Именно экспериментальная ракета Френ может стать их единственным шансом спастись.



"Я хочу от тебя секса"

Жанр: комедийная драма, романтика

комедийная драма, романтика Дата выхода: 13 августа 2026 года

Эрика Трейси давно снискала славу одной из самых эпатажных представительниц современного искусства. Когда ее новым помощником становится неискушенный Эллиот, парень даже не догадывается, что эта работа полностью изменит его жизнь.

Вскоре он понимает, что оказался в водовороте опасных событий. Герою придется столкнуться с интригами, изменами и даже убийствами.