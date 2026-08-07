"Джуманджі", "Оселя зла" та "Дисидент": 9 найочікуваніших кінопрем'єр в Україні

"Джуманджі: Велика втеча"

Жанр: пригоди, екшн, комедія

пригоди, екшн, комедія Дата виходу: 24 грудня 2026 року

Цього разу легендарна гра більше не затягує людей усередину, а сама вторгається у реальний світ. Джунглі, фантастичні істоти та небезпечні випробування охоплюють реальність, загрожуючи всьому людству.

Зупинити хаос можуть лише знайомі герої, які вже не раз перемагали смертельну гру. На них чекає нова пригода, де старі правила більше не працюють, а ставки стають ще вищими.



"Койот проти Акме"

Жанр: пригодницька комедія з елементами анімації

пригодницька комедія з елементами анімації Дата виходу: 1 вересня 2026 року

Легендарний Вайлі Койот вирішує нарешті дати відсіч корпорації ACME, чиї невдалі винаходи роками псували йому життя. Разом із молодим адвокатом він подає позов до суду, де на нього чекає непросте протистояння з представниками компанії.

Фільм поєднує живу гру акторів та анімацію у стилі класичних "Луні Тюнз". На глядачів чекають гумор, пригоди, судові баталії та численні відсилання до культових мультфільмів.



"Хижі води"

Жанр: екшн, драма, горор, трилер

екшн, драма, горор, трилер Дата виходу: 27 серпня 2026 року

Пасажирський літак, що летів із Лос-Анджелеса до Шанхая, здійснює аварійну посадку просто посеред океану. Тим, хто вижив, доводиться чекати на допомогу, тримаючись за уламки літака серед крижаної води.

Втім, справжнє випробування лише починається, коли навколо пасажирів з'являються кровожерливі акули. Кожна хвилина перетворюється на смертельну боротьбу за виживання, де шансів урятуватися стає дедалі менше.



"Дисидент"

Жанр: історична драма

історична драма Дата виходу: 3 вересня 2026 року

Події фільму розгортаються в Києві восени 1968 року. Колишній боєць УПА Олег, який пережив радянські табори, намагається повернутися до звичайного життя, тоді як його дружина мріє про спокійне майбутнє.

Поява загадкового письменника Тараса змінює долю родини та запускає низку драматичних подій. На тлі хвилі політичних арештів герою доведеться зробити вибір, який визначить не лише його майбутнє, а й життя близьких.



"Справжній герой"

Жанр: чорна комедія, екшн, трилер

чорна комедія, екшн, трилер Дата виходу: 10 вересня 2026 року

Під час благодійного вечора група екоактивістів захоплює гостей, плануючи провести моторошний ритуал нібито заради порятунку людства. Зупинити їх випадково доводиться актору бойовиків Майку Тайлеру та впливовому мільярдеру.

Картина висміює культ знаменитостей, соціальну нерівність та фанатизм. Головні ролі виконали Кріс Еванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Сальма Гаєк і Джон Малкович.



"Resident Evil: Оселя зла"

Жанр: горор, екшн, трилер

горор, екшн, трилер Дата виходу: 17 вересня 2026 року

Нове переосмислення культової франшизи переносить глядачів у ніч, яка перетворюється на справжній кошмар. Медичний кур'єр Браян випадково опиняється в центрі катастрофи, де кожен його крок може стати останнім.

Поступово масштаби трагедії лише зростають, а герой змушений боротися за виживання в хаосі. Фільм обіцяє атмосферу напруги, жаху та екшену.



"Діти крові та кістки"

Жанр: фентезі

фентезі Дата виходу: 14 січня 2027 року

У світі Оріші магія майже зникла після того, як жорстокий правитель позбавив народ його сили. Юна Зелі отримує шанс повернути магію та вирушає в небезпечну подорож разом із братом і несподіваними союзниками.

На героїв чекають масштабні битви, складний вибір і боротьба проти могутнього режиму. Фільм є екранізацією однойменного світового бестселера Томі Адейємі.



"Не одні"

Жанр: пригоди, анімація

пригоди, анімація Дата виходу: 25 березня 2027 року

Самотній механік ракет Джо знайомиться з талановитою астроботаніком Френ, яка працює над революційною ракетою на рослинному паливі. Поки між ними зароджуються почуття, їхнє життя несподівано змінюють троє кумедних маленьких прибульців.

Нові друзі тікають від незграбного космічного офіцера та шукають спосіб повернутися додому. Саме експериментальна ракета Френ може стати їхнім єдиним шансом урятуватися.



"Я хочу від тебе сексу"

Жанр: комедійна драма, романтика

комедійна драма, романтика Дата виходу: 13 серпня 2026 року

Еріка Трейсі давно здобула славу однієї з найепатажніших представниць сучасного мистецтва. Коли її новим помічником стає недосвідчений Елліот, хлопець навіть не здогадується, що ця робота повністю змінить його життя.

Невдовзі він розуміє, що опинився у вирі небезпечних подій. Герою доведеться зіткнутися з інтригами, зрадами та навіть вбивствами.