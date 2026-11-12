Джорджо Мородер выступит на Coachella-2027 вместе с Мадонной и Дуа Липой

Когда состоится фестиваль

Фестиваль состоится в апреле 2027 года в городе Индио, штат Калифорния, и традиционно пройдет в два уикенда - 9-11 и 16-18 апреля.

Организаторы уже обнародовали полный лайнап предстоящего события, и среди имен мировых взглядов особое внимание привлекает именно Мородер.

Интересно, что его история выходит за рамки привычного представления о музыкальной карьере. Мородер начал выступать в качестве диджея только в 73.

И даже спустя десятилетия после создания своих известнейших композиций он продолжает выходить на большие музыкальные сцены.

Популярность Мородера

Мородер вошел в историю музыки благодаря работе с американской певицей Донной Саммер. В 1977 году он спродюсировал композицию I Feel Love, построенную почти полностью на звучании синтезаторов.

Трек стал одним из знаковых произведений электронной танцевальной музыки и оказал существенное влияние на развитие диско, хауса и техно.

Не менее успешна была его карьера в кино. Композитор трижды получал премию "Оскар" за музыку к фильмам. Среди самых известных работ - саундтреки и песни к лентам "Полночный экспресс" (Midnight Express), "Танец-вспышка" (Flashdance) и "Лучший стрелок" (Top Gun).

Его творчество повлияло на несколько поколений электронных музыкантов. В частности, французский дуэт Daft Punk посвятил ему отдельную композицию Giorgio by Moroder, вошедшую в альбом Random Access Memories и принесшую группе несколько премий "Грэмми".

Выступление на Coachella станет еще одним знаковым событием в карьере музыканта, который спустя почти 50 лет после выхода I Feel Love остается частью современной электронной сцены.