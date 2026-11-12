Джорджо Мородер виступить на Coachella-2027 разом із Мадонною та Дуа Ліпою

Коли відбудеться фестиваль

Фестиваль відбудеться у квітні 2027 року в місті Індіо, штат Каліфорнія, та традиційно пройде у два вікенди - 9-11 і 16-18 квітня.

Організатори вже оприлюднили повний лайнап майбутньої події, і серед імен світових попзірок особливу увагу привертає саме Мородер.

Цікаво, що його історія виходить за межі звичного уявлення про музичну кар'єру. Мородер почав виступати як диджей лише у 73.

І навіть через десятиліття після створення своїх найвідоміших композицій він продовжує виходити на великі музичні сцени.

Популярність Мородера

Мородер увійшов в історію музики завдяки роботі з американською співачкою Донною Саммер. У 1977 році він спродюсував її композицію I Feel Love, побудовану майже повністю на звучанні синтезаторів.

Трек став одним із знакових творів електронної танцювальної музики та суттєво вплинув на розвиток диско, хаусу й техно.

Не менш успішною була його кар'єра в кіно. Композитор тричі отримував премію "Оскар" за музику до фільмів. Серед найвідоміших робіт - саундтреки та пісні до стрічок "Опівнічний експрес" (Midnight Express), "Танок-спалах" (Flashdance) і "Найкращий стрілець" (Top Gun).

Його творчість вплинула на кілька поколінь електронних музикантів. Зокрема, французький дует Daft Punk присвятив йому окрему композицію Giorgio by Moroder, яка увійшла до альбому Random Access Memories і принесла гурту кілька премій "Греммі".

Виступ на Coachella стане ще однією знаковою подією в кар'єрі музиканта, який майже через 50 років після виходу I Feel Love залишається частиною сучасної електронної сцени.