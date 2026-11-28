"Февраль 2 ночь"

Жанр: боевик, комедия, фэнтези

боевик, комедия, фэнтези Актеры: Дэвид Гарбор, Кристен Белл, Джаред Гаррис, Джо Пантолиано, Даниэла Мелшиор

Дэвид Гарбор, Кристен Белл, Джаред Гаррис, Джо Пантолиано, Даниэла Мелшиор Дата выхода: 3 декабря 2026 года

На этот раз Санта окажется в торговом центре, захватившем жестокий криминальный босс. Он потерял магию и забыл подлинный смысл Рождества, поэтому ему придется полагаться на свою сообразительность и силу. Чтобы спасти людей и праздник, он обратится за помощью к миссис Клаус.



Космическая ловушка

Жанр: фантастический триллер, боевик

фантастический триллер, боевик Актеры: Идрис Эльба Кейтлин Фицджеральд Гиро Файнс-Тиффин

Идрис Эльба Кейтлин Фицджеральд Гиро Файнс-Тиффин Дата выхода: 3 декабря 2026 года

Три астронавта выживают после аварии в космосе, но их капсула оказывается на дне океана. Связи с центром управления нет, а запас кислорода стремительно уменьшается. Герои вынуждены самостоятельно искать способ выбраться из ловушки.



"Родина"

Жанр: историческая драма

историческая драма Актеры: Сандра Гюллер Ганс Цишлер Август Диль

Сандра Гюллер Ганс Цишлер Август Диль Дата выхода: 3 декабря 2026 года

Историческая драма Павела Павликовского, принесшая ему звание лучшего режиссера на Каннском кинофестивале, возвращает в лето 1949 года. Писатель Томас Манн впервые за 16 лет изгнания возвращается в Германию вместе с дочерью Эрикой, но их взгляды на страну существенно отличаются.

Да, она не может забыть преступления прошлого, тогда как для художника Германия остается средоточием большой культуры. На фоне холодной войны обе части разделенной страны стремятся сделать Манна своим символом.



"Пепел и карандаши"

Жанр: документальный фильм

документальный фильм Дата выхода: 3 декабря 2026 года

Это истории восьми украинских детей, переживших российские обстрелы, тяжелые ранения и принудительную депортацию. Их судьбы показаны через документальные кадры и анимацию, созданную украинскими художниками. Фильм рассказывает о том, как дети, несмотря на пережитое, продолжают мечтать и строить планы на будущее.



"Дебют" (The Debut)

Жанр: комедия, мюзикл

Актеры: Джулианна Мур Пол Джаматти Хейли Бейли Джесси Айзенберг

Дата выхода: 10 декабря 2026 года

Фильм рассказывает о застенчивой домохозяйке, неожиданно получающей главную роль в местном театральном мюзикле. Во время подготовки она увлекается актерством и попадает под влияние властного режиссера. Новое увлечение постепенно изменяет его характер и создает проблемы в семье.



"Магнуст"

Жанр: боевик, триллер

боевик, триллер Актеры: Лиам Нисон Мариса Томей Винг Реймз Майкл Чиклис

Лиам Нисон Мариса Томей Винг Реймз Майкл Чиклис Дата выхода: 10 декабря 2026 года

Лиам Нисон играет ветерана войны Райана Фленагана, которого несправедливо обвиняют в преступлении. Герой решает уйти от полиции, устроив масштабную погоню из-за всей страны. На спасение ему приходят бывшие сослуживцы.



"Дюна: Часть третья"

Жанр: научно-фантастическая драма

научно-фантастическая драма Актеры: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Аня Тейлор-Джой, Хавьер Бардем, Роберт Паттинсон

Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Аня Тейлор-Джой, Хавьер Бардем, Роберт Паттинсон Дата выхода: 17 декабря 2026 года

События происходят спустя почти 20 лет после того, как Пол захватил контроль над Империумом. Теперь он должен столкнуться с последствиями собственного правления, противостоять новым угрозам и масштабному заговору, в центре которого оказывается Чани.



"Мстители: Восхождение Доктора Дума"

Жанр: супергеройский экшн, научная фантастика

супергеройский экшн, научная фантастика Актеры: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Гемсворт, Педро Паскаль, Пол Радд, Энтони Маки, Флоренс Пью, Ванесса Кирби, Том Гиддлстон, Иен Маккеллен, Патрик Стюарт

Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Гемсворт, Педро Паскаль, Пол Радд, Энтони Маки, Флоренс Пью, Ванесса Кирби, Том Гиддлстон, Иен Маккеллен, Патрик Стюарт Дата выхода: 17 декабря 2026 года

Герои из трех разных вселенных должны снова объединиться перед лицом смертельной опасности. В этот раз главным антагонистом станет Виктор фон Дум, которого сыграет Роберт Дауни-младший.

"Джуманджи: Большой побег"

Жанр: приключенческий экшн, комедия

приключенческий экшн, комедия Актеры: Двейн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Гарт, Карен Гиллан, Алекс Вулфф, Ник Джонас, Дэнни ДеВито и другие

Двейн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Гарт, Карен Гиллан, Алекс Вулфф, Ник Джонас, Дэнни ДеВито и другие Дата выхода: 24 декабря 2026 года

В этот раз опасный мир "Джуманджи" увлекает реальный мир. Героям снова придется объединиться, чтобы остановить угрозу и спасти человечество.



"Астерикс в королевстве Нубии"

Жанр: анимационное приключение, комедия

анимационное приключение, комедия Дата выхода: 24 декабря 2026 года

Астерикс и Обеликс отправляются в Африку на поиски легендарных семян баобаба. Оно должно помочь спасти галльскую деревню от проклятия, через которое могущественные воины превращаются в непослушных детей.



"Angry Birds в кино 3"

Жанр: анимационная комедия

анимационная комедия Дата выхода: 25 декабря 2026 года

На этот раз главный герой Ред столкнется с новым испытанием - отцовством. Ему придется заботиться о детях и одновременно снова спасать мир. Создатели обещают возвращение знакомых персонажей и новые приключения птиц.



"Родинне свято"

Жанр: семейная комедия, драма

семейная комедия, драма Актеры: Виктор Жданов, Андрей Исаенко, Виталий Салий, Ольга Сумская, Нина Набока и другие

Виктор Жданов, Андрей Исаенко, Виталий Салий, Ольга Сумская, Нина Набока и другие Дата выхода: 31 декабря 2026 года

В канун Рождества дети возвращаются в родной дом после многих лет обиды и молчания. Неожиданная встреча становится для семьи возможностью возобновить отношения.