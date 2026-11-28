"Люта нічка 2"

Жанр: бойовик, комедія, фентезі

бойовик, комедія, фентезі Актори: Девід Гарбор, Крістен Белл, Джаред Гарріс, Джо Пантоліано, Даніела Мелшіор

Девід Гарбор, Крістен Белл, Джаред Гарріс, Джо Пантоліано, Даніела Мелшіор Дата виходу: 3 грудня 2026 року

Цього разу Санта опиниться в торговельному центрі, який захопис жорстокий кримінальний бос. Він втратив магію та забув справжній сенс Різдва, тому йому доведеться покладатися на власну кмітливість і силу. Щоб урятувати людей і свято, він звернеться по допомогу до місіс Клаус.



Космічна пастка

Жанр: фантастичний трилер, бойовик

фантастичний трилер, бойовик Актори: Ідріс Ельба, Кейтлін Фіцджеральд, Гіро Файнс-Тіффін

Ідріс Ельба, Кейтлін Фіцджеральд, Гіро Файнс-Тіффін Дата виходу: 3 грудня 2026 року

Троє астронавтів виживають після аварії в космосі, але їхня капсула опиняється на дні океану. Зв'язку з центром управління немає, а запас кисню стрімко зменшується. Герої змушені самостійно шукати спосіб вибратися з пастки.



"Батьківщина"

Жанр: історична драма

історична драма Актори: Сандра Гюллер, Ганс Цішлер, Авґуст Діль

Сандра Гюллер, Ганс Цішлер, Авґуст Діль Дата виходу: 3 грудня 2026 року

Історична драма Павела Павліковського, яка принесла йому звання найкращого режисера на Каннському кінофестивалі повертає у літо 1949 року. Письменник Томас Манн вперше за 16 років вигнання повертається до Німеччини разом із донькою Ерікою, але їх погляди на країну суттєво різняться.

Так, вона не може забути злочини минулого, тоді як для митця Німеччина залишається осередком великої культури. На тлі Холодної війни обидві частини розділеної країни прагнуть зробити Манна своїм символом.



"Попіл і олівці"

Жанр: документальний фільм

документальний фільм Дата виходу: 3 грудня 2026 року

Це історії восьми українських дітей, які пережили російські обстріли, тяжкі поранення та примусову депортацію. Їхні долі показані через документальні кадри й анімацію, створену українськими художниками. Фільм розповідає про те, як діти попри пережите продовжують мріяти та будувати плани на майбутнє.



"Дебют" (The Debut)

Жанр: комедія, мюзикл

Актори: Джуліанна Мур, Пол Джаматті, Хейлі Бейлі, Джессі Айзенберг

Дата виходу: 10 грудня 2026 року

Фільм розповідає про сором’язливу домогосподарку, яка несподівано отримує головну роль у місцевому театральному мюзиклі. Під час підготовки вона захоплюється акторством і потрапляє під вплив владного режисера. Нове захоплення поступово змінює її характер і створює проблеми в родині.



"Магнуст"

Жанр: бойовик, трилер

бойовик, трилер Актори: Ліам Нісон, Маріса Томей, Вінґ Реймз, Майкл Чикліс

Ліам Нісон, Маріса Томей, Вінґ Реймз, Майкл Чикліс Дата виходу: 10 грудня 2026 року

Ліам Нісон грає ветерана війни Раяна Фленагана, якого несправедливо звинувачують у злочині. Герой вирішує втекти від поліції, влаштувавши масштабну погоню через усю країну. На порятунок йому приходять колишні товариші по службі.



"Дюна: Частина третя"

Жанр: науково-фантастична драма

науково-фантастична драма Актори: Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Флоренс П'ю, Джейсон Момоа, Аня Тейлор-Джой, Хав’єр Бардем, Роберт Паттінсон

Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Флоренс П'ю, Джейсон Момоа, Аня Тейлор-Джой, Хав’єр Бардем, Роберт Паттінсон Дата виходу: 17 грудня 2026 року

Події відбуваються майже через 20 років після того, як Пол захопив контроль над Імперіумом. Тепер він має зіткнутися з наслідками власного правління, протистояти новим загрозам та масштабній змові, у центрі якої опиняється Чані.



"Месники: Сходження Доктора Дума"

Жанр: супергеройський екшн, наукова фантастика

супергеройський екшн, наукова фантастика Актори: Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Кріс Гемсворт, Педро Паскаль, Пол Радд, Ентоні Макі, Флоренс П'ю, Ванесса Кірбі, Том Гіддлстон, Ієн Маккеллен, Патрік Стюарт

Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Кріс Гемсворт, Педро Паскаль, Пол Радд, Ентоні Макі, Флоренс П'ю, Ванесса Кірбі, Том Гіддлстон, Ієн Маккеллен, Патрік Стюарт Дата виходу: 17 грудня 2026 року

Герої з трьох різних всесвітів мусять знову об'єднатися перед обличчям смертельної небезпеки. Цього разу головним антагоністом стане Віктор фон Дум, якого зіграє Роберт Дауні-молодший.

"Джуманджі: Велика втеча"

Жанр: пригодницький екшн, комедія

пригодницький екшн, комедія Актори: Двейн Джонсон, Джек Блек, Кевін Гарт, Карен Ґіллан, Алекс Вулфф, Нік Джонас, Денні ДеВіто та інші

Двейн Джонсон, Джек Блек, Кевін Гарт, Карен Ґіллан, Алекс Вулфф, Нік Джонас, Денні ДеВіто та інші Дата виходу: 24 грудня 2026 року

Цього разу небезпечний світ "Джуманджі" захоплює реальний світ. Героям знову доведеться об’єднатися, щоб зупинити загрозу та врятувати людство.



"Астерікс у королівстві Нубії"

Жанр: анімаційна пригода, комедія

анімаційна пригода, комедія Дата виходу: 24 грудня 2026 року

Астерікс і Обелікс вирушають до Африки на пошуки легендарного насіння баобаба. Воно має допомогти врятувати галльське село від прокляття, через яке могутні воїни перетворюються на неслухняних дітей.



"Angry Birds у кіно 3"

Жанр: анімаційна комедія

анімаційна комедія Дата виходу: 25 грудня 2026 року.

Цього разу головний герой Ред зіткнеться з новим випробуванням - батьківством. Йому доведеться піклуватися про дітей і водночас знову рятувати світ. Творці обіцяють повернення знайомих персонажів і нові пригоди птахів.



"Родинне свято"

Жанр: сімейна комедія, драма

сімейна комедія, драма Актори: Віктор Жданов, Андрій Ісаєнко, Віталій Салій, Ольга Сумська, Ніна Набока та інші

Віктор Жданов, Андрій Ісаєнко, Віталій Салій, Ольга Сумська, Ніна Набока та інші Дата виходу: 31 грудня 2026 року

Напередодні Різдва діти повертаються до рідного дому після багатьох років образ та мовчання. Несподівана зустріч стає для родини можливістю відновити стосунки.