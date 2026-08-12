Двое украинских актеров сыграли в хитовом польском сериале "1670"

Кого сыграли украинские актрисы в 3 сезоне "1670"

Андрей Нещерет появился в сериале в образе Юродивого. По сюжету его героя вместе с матерью депортировали из Украины в Сибирь. Там во время тяжелой болезни персонаж получил необычную способность - предвидеть будущее. Потом Юродивый возвращается в Речь Посполитую, где его способностями интересуется местная шляхта.

Актер не скрывает, что был в шоке, когда его утвердили на роль. Особенно украинца поразила атмосфера на площадке. По его словам, все работают слаженно и на равных.

"Мне очень не хватает такого у нас: все там равны, работают в команде, нет дедовщины или ощущения разницы в опыте или должности, никто не требует чего-либо от другого, потому что все знают, что делают классный продукт, поэтому здесь только работа и хорошая атмосфера", - отметил он.

Андрей Нещерет (фото: instagram.com/amantes.theatre)

Оксана Черкашина сыграла козачку, которая является единственной женщиной-воином в лагере. Как призналась звезда, она фанатела от предыдущих сезонов проекта, поэтому очень хотела получить эту роль. К счастью, ей все удалось.

Героиня актрисы появляется в трех эпизодах сезона. Перед началом съемок она успела потренироваться с саблями, пройти примерки костюмов и подготовку волос.

Особенно интенсивными были тренировки по фехтованию - Черкашина отметила, что ей пригодился навык, который она получила еще в университете. Кроме того, на съемочной площадке работали интимные координаторы, поскольку у нее была сцена поцелуя с персонажем Богданом (Добромир Дымецкий).

Данный сериал она назвала "примером здоровой самоиронии и способности критично взглянуть на себя".

"В этом случае поляки не боятся показать собственные слабости, высмеять шовинизм, тщеславие или другие исторические мифы", - сказала она в разговоре с "Суспільним. Культура".

Оксана Черкашина (фото: instagram.com/oxanna.che)

Что известно о "1670"

Это польская комедийная псевдодокументальная история, действия которой происходят в XVII веке. В центре сюжета – шляхтич Ян-Павел Адамчевский и его семья.

Сюжет через современную сатиру высмеивает исторические мифы и стереотипы, а также поднимает темы религии, ксенофобии и повседневных проблем.

Первый сезон вышел в 2023 году, второй - в 2025-м. Третий стал доступен для просмотра на Netflix 5 августа 2026 года.