Двоє українських акторів зіграли у хітовому польському серіалі "1670"

Кого зіграли українські акторки в 3 сезоні "1670"

Андрій Нещерет з'явився в серіалі в образі Юродивого. За сюжетом його героя разом із матір'ю депортували з України до Сибіру. Саме там під час важкої хвороби персонаж отримав незвичайну здатність - передбачати майбутнє. Згодом Юродивий повертається до Речі Посполитої, де його здібностями зацікавлюється місцева шляхта.

Актор не приховує, що був шокований, коли його затвердили на роль. Особливо українця вразила атмосфера на майданчику. За його словами, усі працюють злагоджено та на рівних.

"Мені дуже не вистачає такого у нас: всі там рівні, працюють у команді, немає дідівщини чи відчуття різниці в досвіді або посаді, ніхто не вимагає чогось від іншого, бо всі знають, що роблять класний продукт, тому тут тільки робота і хороша атмосфера", - зазначив він.

Андрій Нещерет (фото: instagram.com/amantes.theatre)

Оксана Черкашина зіграла козачку, яка є єдиною жінкою-воїном у таборі. Як зізналася зірка, вона фанатіла від попередніх сезонів проєкту, тож дуже хотіла отримати цю роль. На щастя, їй усе вдалося.

Героїня акторки з'являється у трьох епізодах сезону. Перед почяатком знімань вона встигла потренуватися з шаблями, пройти примірки костюмів і підготовку волосся.

Особливо інтенсивними були тренування з фехтування - Черкашина зазначила, що їй стала в пригоді навичка, яку вона здобула ще в університеті. Крім того, на знімальному майданчику працювали інтимні координатори, оскільки в неї була сцена поцілунку з персонажем Богданом (Добромір Димєцький).

Даний серіал вона назвала "прикладом здорової самоіронії та здатності критично подивитися на себе".

"В цьому випадку поляки не бояться показати власні слабкості, висміяти шовінізм, пиху чи інші історичні міфи", - сказала вона в розмові з "Суспільним. Культура".

Оксана Черкашина (фото: instagram.com/oxanna.che)

Що відомо про "1670"

Це польська комедійна псевдодокументальна історія, дії в якій відбуваються у XVII столітті. У центрі сюжету - шляхтич Ян-Павел Адамчевський та його родина.

Сюжет через сучасну сатиру висміює історичні міфи та стереотипи, а також порушує теми релігії, ксенофобії й повсякденних проблем.

Перший сезон вийшов у 2023 році, другий - у 2025-му. Третій став доступним для перегляду на Netflix 5 серпня 2026 року.