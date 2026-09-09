Две украинские художницы победили в World Illustration Awards 2026: чем особенны их работы

Украинские иллюстраторки Маргарита Винклер и Алина Ковтун стали победительницами международной премии World Illustration Awards 2026. Художниц отметили в двух престижных категориях.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сайт премии .

За что наградили Маргариту Винклер

Маргарита одержала победу в категории Professional Animation за рисованный анимационный короткометражный фильм Dreamtracks, который завершила весной 2025 года как финальную магистерскую работу. Для его создания она использовала графит и цветные карандаши.

По словам художницы, работа совмещает ее любовь к путешествиям на поезде по Украине и тоску по дому.

Украинская художница живет в Ванкувере и работает с иллюстрацией, книжным дизайном и рисованной анимацией. В 2023 году она стала стипендиаткой программы Fulbright, а в 2025-м завершила обучение в Rhode Island School of Design, где получила степень MFA по специальности "Иллюстрация".

Винклер отреагировала на победу лаконичным постом в Instagram.

"Я удивлена, взволнована, в восторге, немного смущена и очень благодарна жюри", - написала она.



Алина Ковтун победила с обложкой романа

Иллюстратор из Киева, которая в своих работах исследует эмоции и характер персонажей, стала лауреаткой в категории Professional Book Covers. Жюри отметило ее альтернативную обложку к роману американской писательницы Моны Авад "Зайка" (Bunny).

Алина признавалась, что особенно любит фантастический реализм, в котором все может оказаться совсем не таким, как кажется на первый взгляд. Поэтому кролики в ее интерпретации стали не буквальными персонажами, как метафора на современное искусство.

"Зайчики манят Саманту. Она хочет принадлежать к ним, поэтому подстраивается, примеряет маску, теряет себя. Но зайчики влюбляются в часть настоящей Саманты. Так что не надо бояться показать себя настоящих", - так о концепте обложки писала Ковтун в Instagram.

Она также поделилась впечатлениями о триумфе на конкурсе.

"Это очень многое значит для меня, я не могу даже словами передать! До сих пор не могу в это поверить", - призналась Ковтун.



К слову, в этом году в список конкурса вошли 446 работ иллюстраторов из разных стран мира.