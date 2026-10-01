Второстепенные герои "Гамлета" выйдут на первый план: в Киеве готовят премьеру HAMLET_TBD

Пьеса Тома Стоппарда, написанная в середине 1960-х годов, деконструирует сюжет шекспировского "Гамлета". Произведение нередко сравнивают с драмой Сэмюэля Беккета "Ожидая Годо".

В центре истории оказываются Розенкранц и Гильденстерн - университетские друзья Гамлета и эпизодические персонажи оригинальной пьесы.

В современных постановках их сцены часто сокращают либо стопроцентно вычеркивают.

В то же время у Стоппарда второстепенные персонажи становятся главными героями. Они не понимают сюжет, в котором оказались, почти ничего не знают о себе, действуют наугад и пытаются найти логику в событиях вокруг.

"В спектакле говорим об ощущениях человека, оказавшегося внутри реальности, правила которого ему никто не объяснял", - рассказала режиссер постановки Татьяна Костинюк.

В Киеве состоится премьера спектакля HAMLET_TBD (фото предоставлено пресс-службой театра "Золотые ворота")

По ее словам, состояние Розенкранца и Гильденстерна перекликается с опытом украинцев во время полномасштабной войны – ощущением неопределенности и невозможности предположить, что произойдет дальше.

К текстам Уильяма Шекспира и Тома Стоппарда в спектакле добавят личные рефлексии актеров и актрис, а также контексты украинского современности.

Одной из центральных метафор постановки станут карты Таро. Они будут олицетворять поиск знаков и попытки придать понятную форму неизвестному будущему.

"Когда мы не можем контролировать происходящее, мы ищем закономерности, знаки, объяснения, пытаемся предусмотреть следующий шаг", - пояснила Костинюк.

Спектакль также будет поднимать темы памяти и потери прошлого, формирование собственной идентичности, гендерных ролей, страха будущего, смерти, неопределенности и свободы выбора.

В Киеве состоится премьера спектакля HAMLET_TBD (фото предоставлено пресс-службой театра "Золотые ворота")

Кто работает над постановкой

Режиссером HAMLET_TBD стала Татьяна Костинюк, ранее работавшая над спектаклями "Гойзум", "Орландо" и "Счастливое счастье". Сценографию создает Рая Идрисова.

На сцену выйдут Анастасия Бабий, Ян Корнев, Дмитрий Короленко, Христя Люба, Татьяна Остапенко, Вадим Охоцкий, Дарья Плендер, Мария Шулика и Роман Ясиновский.

Предпремьерные показы пройдут 15 и 16 октября. Официальная премьера намечена на 17 и 18 октября.

Постановка создана при поддержке Украинского культурного фонда в рамках конкурсной программы "Культура во время войны".