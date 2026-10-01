Другорядні герої "Гамлета" вийдуть на перший план: у Києві готують прем’єру HAMLET_TBD

П’єса Тома Стоппарда, написана в середині 1960-х років, деконструює сюжет шекспірівського "Гамлета". Твір нерідко порівнюють із драмою Семюеля Беккета "Чекаючи на Ґодо".

У центрі історії опиняються Розенкранц і Гільденстерн - університетські друзі Гамлета та епізодичні персонажі оригінальної п’єси.

У сучасних постановках їхні сцени нерідко скорочують або повністю викреслюють.

Натомість у Стоппарда другорядні персонажі стають головними героями. Вони не розуміють сюжету, в якому опинилися, майже нічого не знають про себе, діють навмання та намагаються знайти логіку в подіях навколо.

"У виставі говоримо про відчуття людини, яка опинилася всередині реальності, правила якої їй ніхто не пояснював", - розповіла режисерка постановки Тетяна Костинюк.

У Києві відбудеться прем’єра вистави HAMLET_TBD (фото надане пресслужбою театру "Золоті ворота")

За її словами, стан Розенкранца і Гільденстерна перегукується з досвідом українців під час повномасштабної війни - відчуттям невизначеності та неможливості передбачити, що станеться далі.

До текстів Вільяма Шекспіра й Тома Стоппарда у виставі додадуть особисті рефлексії акторів та акторок, а також контексти українського сьогодення.

Однією з центральних метафор постановки стануть карти Таро. Вони уособлюватимуть пошук знаків і спроби надати зрозумілої форми невідомому майбутньому.

"Коли ми не можемо контролювати те, що відбувається, ми шукаємо закономірності, знаки, пояснення, намагаємося передбачити наступний крок", - пояснила Костинюк.

Вистава також порушуватиме теми пам’яті та втрати минулого, формування власної ідентичності, гендерних ролей, страху майбутнього, смерті, невизначеності та свободи вибору.

У Києві відбудеться прем’єра вистави HAMLET_TBD (фото надане пресслужбою театру "Золоті ворота")

Хто працює над постановкою

Режисеркою HAMLET_TBD стала Тетяна Костинюк, яка раніше працювала над виставами "Гойзум", "Орландо" та "Щасливе щастя". Сценографію створює Рая Ідрісова.

На сцену вийдуть Анастасія Бабій, Ян Корнєв, Дмитро Короленко, Христя Люба, Тетяна Остапенко, Вадим Охоцький, Дар’я Пльондер, Марія Шуліка та Роман Ясіновський.

Передпрем’єрні покази відбудуться 15 та 16 жовтня. Офіційна прем’єра запланована на 17 і 18 жовтня.

Постановку створено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми "Культура під час війни".

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