Dove Cameron, U2 и Björk. Самые ожидаемые музыкальные новинки ноября

Dove Cameron – FINAL GIRL

Один из самых ожидаемых попрелизов луны. Певица и актриса уже 6 ноября представит свой дебютный альбом, который будет состоять из 11 композиций. Две из них, When in Rome и Do the Math, уже доступны для прослушивания.

Kings of Leon — O My Beloved

Американская рок-группа, авторы таких треков, как “Sex on Fire” и “Use somebody”, подготовили десятый студийный альбом. Он будет доступен 6 ноября, пока представлены уже 3 трека, которые звучат меланхолично несколько с грустными нотками.

U2 - Carnaval de Luz

Один из самых ожидаемых релизов в мире рок-музыки. Ирландцы подготовили альбом, который станет доступным 13 ноября и будет 12 песен. Из них 3 уже доступны на Spotify.

Becky Hill - REBECCA

Британская поп- и денс-исполнительница подготовила новый альбом для любителей электронной и танцевальной музыки. Ее третий альбом будет содержать 14 треков, а дата релиза запланирована на 13 ноября.

Royal Blood - Dead Company

Еще одна новинка от британцев, но более тяжелая, в сочетании блюз-рока и гаражного рока. Брайтонская рок-группа готовит новый альбом, дата релиза запланирована на 13 ноября, всего будет 10 треков.

Björk — Björk Orkestral with Hamrahlíð Choir

Легендарная ирландская певица анонсировала экспериментальный проект – альбом живых выступлений на площадке Harpa Hall в Рейкьявике с участием хора Hamrahlíð. Дата релиза 27 ноября особенно будет актуальна для поклонников ее экспериментального творчества.

Lil Baby - FRESH

Новинка для любителей хип-хопа – новый альбом от одного из популярнейших американских представителей жанра. Альбом будет доступен 6 числа и будет содержать 17 треков.

OTOY - Темная ч.3

Украинский музыкант готовит новый альбом "Темная Музыка 3". Впервые артист представит его на сольном концерте в Киеве 14 ноября, а дальше запланирован тур по городам Украины. Первый сингл "Помнишь" уже доступен на стримингах.

Туча – I LOVE MY SEX

Поп-певица готовит мини-альбом I LOVE MY SEX, выход которого запланирован на 6 ноября. В альбоме будет всего 5 треков, посвященных женской силе, энергии и сексуальности.