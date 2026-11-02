Dove Cameron, U2 та Björk. Найочікуваніші музичні новинки листопада
Листопад принесе нам не тільки похолодання та зменшення світлового дня, а й нову музику на будь-який смак. Серед анонсованих альбомів є поп-, хіп-хоп- та рок-релізи, а новинками порадують іноземні та українські виконавці..
Wave RBC.UA розповідає про музичні новинки місяця, варті прослуховування.
Dove Cameron – FINAL GIRL
Один з найочікуваніших попрелізів місяця. Співачка та акторка вже 6 листопада презентує свій дебютний альбом, який складатиметься з 11 композицій. Дві з них, When in Rome та Do the Math, вже доступні до прослуховування.
Kings of Leon — O My Beloved
Американський рок-гурт, автори такий треків, як “Sex on Fire” та “Use somebody”, підготували десятий студійний альбом. Він буде доступний 6 листопада, наразі представлені вже 3 треки, які звучать меланхолійно дещо з сумними нотками.
U2 — Carnaval de Luz
Один з найочікуваніших релізів в світі рок-музики. Ірландці підготували альбом, який стане доступним 13 листопада та матиме 12 пісень. З них 3 вже доступні на Spotify.
Becky Hill — REBECCA
Британська поп- та денс-виконавиця підготувала новий альбом для любителів електронної та танцювальної музики. Її третій альбом міститиме 14 треків, а дата релізу запланована на 13 листопада.
Royal Blood — Dead Company
Ще одна новинка від британців, але більш “важка”, в поєднанні блюз-року та гаражного року. Брайтонський рок-гурт готує новий альбом, дата релізу запланована на 13 листопада, загалом буде 10 треків.
Björk — Björk Orkestral with the Hamrahlíð Choir
Легендарна ірландська співачка анонсувала експериментальний проект – альбом живих виступів на майданчику Harpa Hall у Рейк'явіку за участі хору Hamrahlíð. Дата релізу 27 листопада, особливо буде актуально для шанувальників її експериментальної творчості.
Lil Baby — FRESH
Новинка для любителів хіп-хопу – новий альбом від одного з найпопулярніших американських представників жанру. Альбом буде доступний 6 числа і міститиме аж 17 треків.
OTOY — Темна ч.3
Український музикант готує новий альбом “Темна Музика 3”. Вперше артист презентує його на сольному концерті в Києві 14 листопада, а далі запланований тур містами України. Перший сингл “Памʼятаєш” вже доступний на стримінгах.
Туча – I LOVE MY SEX
Поп-співачка готує міні-альбом I LOVE MY SEX, вихід якого запланований на 6 листопада. В альбомі буде всього 5 треків, присвячених жіночій силі, енергії та сексуальності.