Dove Cameron, U2 та Björk. Найочікуваніші музичні новинки листопада

Dove Cameron – FINAL GIRL

Один з найочікуваніших попрелізів місяця. Співачка та акторка вже 6 листопада презентує свій дебютний альбом, який складатиметься з 11 композицій. Дві з них, When in Rome та Do the Math, вже доступні до прослуховування.

Kings of Leon — O My Beloved

Американський рок-гурт, автори такий треків, як “Sex on Fire” та “Use somebody”, підготували десятий студійний альбом. Він буде доступний 6 листопада, наразі представлені вже 3 треки, які звучать меланхолійно дещо з сумними нотками.

U2 — Carnaval de Luz

Один з найочікуваніших релізів в світі рок-музики. Ірландці підготували альбом, який стане доступним 13 листопада та матиме 12 пісень. З них 3 вже доступні на Spotify.

Becky Hill — REBECCA

Британська поп- та денс-виконавиця підготувала новий альбом для любителів електронної та танцювальної музики. Її третій альбом міститиме 14 треків, а дата релізу запланована на 13 листопада.

Royal Blood — Dead Company

Ще одна новинка від британців, але більш “важка”, в поєднанні блюз-року та гаражного року. Брайтонський рок-гурт готує новий альбом, дата релізу запланована на 13 листопада, загалом буде 10 треків.

Björk — Björk Orkestral with the Hamrahlíð Choir

Легендарна ірландська співачка анонсувала експериментальний проект – альбом живих виступів на майданчику Harpa Hall у Рейк'явіку за участі хору Hamrahlíð. Дата релізу 27 листопада, особливо буде актуально для шанувальників її експериментальної творчості.

Lil Baby — FRESH

Новинка для любителів хіп-хопу – новий альбом від одного з найпопулярніших американських представників жанру. Альбом буде доступний 6 числа і міститиме аж 17 треків.

OTOY — Темна ч.3

Український музикант готує новий альбом “Темна Музика 3”. Вперше артист презентує його на сольному концерті в Києві 14 листопада, а далі запланований тур містами України. Перший сингл “Памʼятаєш” вже доступний на стримінгах.

Туча – I LOVE MY SEX

Поп-співачка готує міні-альбом I LOVE MY SEX, вихід якого запланований на 6 листопада. В альбомі буде всього 5 треків, присвячених жіночій силі, енергії та сексуальності.