Документальный фильм о 12 годах войны в Украине покажут на кинофестивале в Таллинне

Когда состоится фестиваль

Юбилейный, 30-й фестиваль состоится с 6 по 22 ноября 2026 года в Таллинне и Тарту, Эстония. PÖFF принадлежит к фестивалям высшей категории "А" и является одним из крупнейших киномероприятий Северной Европы.

Для TO DIE TO LIVE это еще один важный этап международного фестивального пути. Мировая премьера картины прошла на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Впоследствии на Одесском международном кинофестивале работа получила две награды - Гран-при и награду за лучший полнометражный документальный фильм. 15 октября фильм также вышел в прокат в Словакии.

Режиссер Юлия Гонтарук отмечает, что участие в конкурсе в Таллинне имеет для команды особенное значение. Она надеется, что фильм поможет балтийской аудитории лучше понять опыт украинцев, вставших на защиту своей страны в начале российской агрессии.

TO DIE TO LIVE (фото: скриншот)

"Нас объединяет общее историческое прошлое, стремление к свободе и независимости. И сегодня, когда российская угроза так близка к странам Балтии, мне кажется очень важным рассказывать истории украинских воинов и нашего сопротивления", - отмечает режиссер.

По ее словам, отбор еще к одному фестивалю категории "А" - это возможность представить международной публике историю поколения украинцев, которые борются за независимость с 2014 года и продолжают защищать страну сегодня.

TO DIE TO LIVE (фото: скриншот)

О чем фильм TO DIE TO LIVE

В центре сюжета - трое украинских добровольцев, отправившихся на фронт в 2014 году, когда Россия начала войну против Украины. После пережитого они вернулись в мирную жизнь, однако война оставила в каждом из них глубокий след.

Героям приходится заново искать свое место в мире, который для других остался неизменным. Они пытаются справиться с пережитыми потерями и обрести себя после встречи со смертью.

TO DIE TO LIVE (фото: скриншот)

Когда возникает надежда на восстановление привычной жизни, Россия начинает полномасштабное вторжение. Война снова возвращается в их судьбы, заставляя мужчин сделать непростой выбор.

Лента исследует не только боевой опыт, но и то, как война изменяет человека, влияет на его чувство жизни и способность вернуться к мирному существованию.

TO DIE TO LIVE (фото: скриншот)

Кто работал над лентой

TO DIE TO LIVE - международный проект, созданный в сотрудничестве Украины, Латвии и Словакии. Украинским производителем выступило творческое сообщество "Вавилон'13", возникшее в начале Революции достоинства в 2013 году.

С тех пор команда документирует ключевые события новейшей украинской истории, следит за ходом войны и рассказывает международной аудитории о ее последствиях и преступлениях России.

Продюсерами проекта стали Юлия Гонтарук, Иванна Хицинская ("Королевы радости", Александра Братищенко ("Хрупкая память"), Улдис Цекулс (The Jump), Катарина Крначева и Игорь Савиченко ("Когда падают деревья").