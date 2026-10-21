Документальний фільм про 12 років війни в Україні покажуть на кінофестивалі в Таллінні

Коли відбудеться фестиваль

Ювілейний, 30-й фестиваль відбудеться з 6 до 22 листопада 2026 року в Таллінні та Тарту, Естонія. PÖFF належить до фестивалів найвищої категорії "А" та є одним із найбільших кінозаходів Північної Європи.

Для TO DIE TO LIVE це черговий важливий етап міжнародного фестивального шляху. Світова прем’єра картини відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах.

Згодом на Одеському міжнародному кінофестивалі робота здобула дві нагороди - Гран-прі та відзнаку за найкращий повнометражний документальний фільм. 15 жовтня стрічка також вийшла в прокат у Словаччині.

Режисерка Юлія Гонтарук наголошує, що участь у конкурсі в Таллінні має для команди особливе значення. Вона сподівається, що фільм допоможе балтійській аудиторії краще зрозуміти досвід українців, які стали на захист своєї країни на початку російської агресії.

TO DIE TO LIVE (фото: скриншот)

"Нас об’єднує спільне історичне минуле, прагнення до свободи та незалежності. І сьогодні, коли російська загроза так близько до країн Балтії, мені здається надзвичайно важливим розповідати історії українських воїнів і нашого супротиву", - зазначає режисерка.

За її словами, відбір до ще одного фестивалю категорії "А" - це нагода представити міжнародній публіці історію покоління українців, які борються за незалежність із 2014 року й продовжують захищати країну сьогодні.

TO DIE TO LIVE (фото: скриншот)

Про що фільм TO DIE TO LIVE

У центрі сюжету - троє українських добровольців, які вирушили на фронт у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України. Після пережитого вони повернулися до мирного життя, однак війна залишила в кожному з них глибокий слід.

Героям доводиться заново шукати своє місце у світі, який для інших ніби залишився незмінним. Вони намагаються впоратися з пережитими втратами та віднайти себе після зустрічі зі смертю.

TO DIE TO LIVE (фото: скриншот)

Коли з'являється надія на відновлення звичного життя, Росія розпочинає повномасштабне вторгнення. Війна знову повертається в їхні долі, змушуючи чоловіків зробити непростий вибір.

Стрічка досліджує не лише бойовий досвід, а й те, як війна змінює людину, впливає на її відчуття життя та здатність повернутися до мирного існування.

TO DIE TO LIVE (фото: скриншот)

Хто працював над стрічкою

TO DIE TO LIVE - міжнародний проєкт, створений у співпраці України, Латвії та Словаччини. Українським виробником виступила творча спільнота "Вавилон'13", яка виникла на початку Революції гідності у 2013 році.

Відтоді команда документує ключові події новітньої української історії, стежить за перебігом війни та розповідає міжнародній аудиторії про її наслідки й злочини Росії.

Продюсерами проєкту стали Юлія Гонтарук, Іванна Хіцінська ("Королеви радості", Олександра Братищенко ("Крихка пам’ять"), Улдіс Цекулс (The Jump), Катаріна Крначова та Ігор Савиченко ("Коли падають дерева").