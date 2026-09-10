"Для меня это особое шоу": KOROLOVA после Tomorrowland готовит выступление из S.V.E.T в Киеве

Что KOROLOVA готовит для Киева

В основе шоу - концепция Captive Soul, которую артистка презентовала на сцене Freedom фестиваля Tomorrowland 2026 в Бельгии.

Киевское событие станет его первой украинской презентацией.

Диджей-сеты, живой вокал, видео и хореографию объединят в совместную программу.

По анонсу команды, для шоу готовят экранную конструкцию площадью более 300 квадратных метров и более 500 световых приборов.

В постановках примут участие украинские танцовщики.

Часть новой музыки Korolova впервые прозвучит именно в Киеве.

"Мы создаем целый мир, в который зритель попадает на несколько часов. В нем сочетаются музыка, невероятные вижуалы, танец, живые голоса и неожиданные коллаборации. И, конечно, я впервые сыграю музыку, которую до этого еще никто не слышал. Для меня это очень особенное шоу", - рассказывает KOROLOVA.

Афиша шоу SVET x Captive Soul

Кто еще выступит

Специальными гостями станут британские музыканты Ross Quinn и Be No Rain, уже имеющие совместные релизы из KOROLOVA.

Певец, мультиинструменталист и продюсер Ross Quinn представит программу вживую. В 2024 году он вместе с диджейкой выпустил трек "Say".

Лондонский певец Be No Rain сотрудничал с Armin van Buuren, AVIRA, Fideles и Vintage Culture.

Его совместный с KOROLOVA трек "Distorted Love" вышел в феврале 2026 года.

Украинские диджеи и резиденты SVET KOSTYN, CHERRY и RAN готовят новый общий сет.

Также заявлено совместное выступление KRISMI, MIARA и MILA ALIAS и сет ARTARIA. Имена еще нескольких гостей организаторы пока не раскрывают.

Когда начало и где купить билеты

Шоу состоится 3 октября 2026 года в МВЦ по адресу: Броварской проспект, 25. Начало - в 15:00. Билеты доступны на сайте события.

Во время вечера будет проведен благотворительный сбор в поддержку фонда Good Donations и Сил обороны Украины.

По информации организаторов, на локации работает укрытие, куда посетители смогут пройти во время воздушной тревоги.