"Для мене це особливе шоу": KOROLOVA після Tomorrowland готує виступ із S.V.E.T у Києві

Що KOROLOVA готує для Києва

В основі шоу - концепція Captive Soul, яку артистка презентувала на сцені Freedom фестивалю Tomorrowland 2026 у Бельгії.

Київська подія стане її першою українською презентацією.

Діджей-сети, живий вокал, відео та хореографію об’єднають у спільну програму.

За анонсом команди, для шоу готують екранну конструкцію площею понад 300 квадратних метрів і більш ніж 500 світлових приладів.

У постановках візьмуть участь українські танцівники.

Частина нової музики KOROLOVA вперше прозвучить саме в Києві.

"Ми створюємо цілий світ, у який глядач потрапляє на кілька годин. У ньому поєднаються музика, неймовірні віжуали, танець, живі голоси та несподівані колаборації. І, звичайно, я вперше зіграю музику, яку до цього ще ніхто не чув. Для мене це дуже особливе шоу", - розповідає KOROLOVA.

Афіша шоу S.V.E.T x Captive Soul

Хто ще виступить

Спеціальними гостями стануть британські музиканти Ross Quinn та Be No Rain, які вже мають спільні релізи з KOROLOVA.

Співак, мультиінструменталіст і продюсер Ross Quinn представить програму наживо. У 2024 році він разом із діджейкою випустив трек "Say".

Лондонський співак Be No Rain співпрацював з Armin van Buuren, AVIRA, Fideles та Vintage Culture.

Його спільний із KOROLOVA трек "Distorted Love" вийшов у лютому 2026 року.

Українські діджеї та резиденти S.V.E.T KOSTYN, CHERRY і R.A.N готують новий спільний сет.

Також заявлені спільний виступ KRISMI, MIARA та MILA ALIAS і сет ARTARIA. Імена ще кількох гостей організатори поки не розкривають.

Коли початок і де купити квитки

Шоу відбудеться 3 жовтня 2026 року в МВЦ за адресою: Броварський проспект, 25. Початок - о 15:00. Квитки доступні на сайті події.

Під час вечора проведуть благодійний збір на підтримку фонду Good Donations та Сил оборони України.

За інформацією організаторів, на локації працює укриття, куди відвідувачі зможуть пройти під час повітряної тривоги.