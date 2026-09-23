"Диггер" с Томом Крузом: что известно о комедии, на премьере которой побывали Кейт и Уильям
Том Круз представил в Лондоне свою новую комедию "Диггер", в которой предстал в необычном для себя образе. На мировую премьеру также пришли принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые пообщались с актерами и режиссером ленты.
Детальнее о премьере рассказывает Wave RBC.UA.
Что известно о фильме
"Диггер" - сатирическая черная комедия режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, известного по фильмам "Бердмен" и "Легенда Гью Гласса". Главную роль в ленте исполнил Том Круз, сыгравший эксцентричного нефтяного магната Диггера Роквелла.
По сюжету, Роквелл, которого в фильме называют самым влиятельным человеком в мире, случайно провоцирует экологическую катастрофу, которая ставит человечество на грань ядерной войны. После этого он пытается доказать, что именно ему по силам спасти планету.
Актер назвал своего персонажа "совершенно невероятным" и отметил, что раньше не играл подобные роли. Самым большим вызовом для него стала не внешняя трансформация, а десятиминутный монолог, который пришлось сыграть одним дублем.
К слову, для перевоплощения в Роквелла Круз носил накладной живот, накладки на ягодицы, парик и протезы для лица.
Какой была премьера фильма в Лондоне
Премьера "Диггера" состоялась 22 сентября в рамках мероприятия Royal Film Performance, который традиционно посещают представители британской королевской семьи. Событие проводит Film and TV Charity, а собранные средства направляют в поддержку работников кино- и телеиндустрии.
Принц Уильям явился на показ в черном бархатном жакете и классических брюках, а его жена сияла в платье насыщенного фиолетового оттенка. Раньше мы рассказывали, какое королевское украшение принцесса выбрала для светского выхода.
Королевские супруги пообщались с актерами фильма и другими звездными гостями, в частности с Дэвидом Бекхэмом и его сыновьями Ромео и Крузом, которые также посетили мероприятие.
В украинском прокате фильм "Диггер" появится с 1 октября.
При написании материала были использованы такие источники: Reuters, Variety, ET.