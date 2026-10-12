Даша Астафьева будет читать Радиодиктант-2026 в дуэте с известным учителем: кто написал текст

Кто написал Радиодиктант-2026

Автором текста стал Артур Дронь - украинский писатель, который после начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ.

В марте 2022 г. он начал службу в 125-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Участвовал в боевых действиях Донецкой, Харьковской и Запорожье. В октябре 2024 получил тяжелое ранение, после которого демобилизовался.

Дронь известен как автор поэтического сборника "Тут були ми" и прозаической книги "Гемінґвей нічого не знає".

В своем творчестве он обращается к темам войны, памяти погибших защитников и собственному военному опыту.

По словам писателя, текст этого года будет посвящен объединительной силе украинского языка.

Он стремится показать, как одни и те же слова могут вызвать у каждого человека личные воспоминания и переживания.

Почему Радиодиктант будут читать вдвоем

Одним из главных нововведений 2026 станет дуэтное чтение текста.

К Даше Астафьевой, которая в последние годы активно занимается волонтерством и популяризацией украинской литературы, присоединится Артур Пройдаков.

Он стал первым украинским учителем, вошедшим в десятку лучших педагогов мира по версии Global Teacher Prize в 2023 году.

Астафьева призналась, что участие в радиодиктанте стало осуществлением ее мечты. Певица призвала украинцев объединяться вокруг общих традиций и поддерживать друг друга.

В свою очередь Пройдаков подчеркнул, что для него чтение диктанта является большой честью и ответственностью.

Координатор проекта Юлия Шелудько пояснила, что решение пригласить сразу двух чтецов стало своеобразным экспериментом.

Организаторы стремятся объединить запросы разных аудиторий: тех, кто хотел услышать известную медийную личность, и тех, кто ожидал профессионального педагога.

Когда пройдет Радиодиктант-2026 и где его слушать

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 27 октября 2026, в День украинской письменности и языка.

Присоединиться к написанию смогут украинцы как в Украине, так и за границей.

Трансляция будет доступна на Украинском Радио, Радио Культура, телеканале Общественное Культура, YouTube-каналах Суспільного и Украинского Радио, а также в приложениях suspilne.radio и "Дія".

Кроме того, в этом году у Радиодиктанта будет благотворительная составляющая. Во время проведения акции будет продолжаться сбор средств на проект "Дронопад" от фонда "Повернись живим", направленный на противодействие вражеским беспилотникам.

Напомним, в 2025 году автором Радиодиктанта была писательница Евгения Кузнецова, а текст "Треба жити!" читала актриса Наталья Сумская.

Тогда на проверку направили более 11 200 работ, в том числе из-за границы.