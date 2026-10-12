Даша Астафьева будет читать Радиодиктант-2026 в дуэте с известным учителем: кто написал текст
Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2026 году получил необычный формат: впервые за текст одновременно будут отвечать два чтеца.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Суспыльне Культура.
Кто написал Радиодиктант-2026
Автором текста стал Артур Дронь - украинский писатель, который после начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ.
В марте 2022 г. он начал службу в 125-й отдельной бригаде территориальной обороны.
Участвовал в боевых действиях Донецкой, Харьковской и Запорожье. В октябре 2024 получил тяжелое ранение, после которого демобилизовался.
Дронь известен как автор поэтического сборника "Тут були ми" и прозаической книги "Гемінґвей нічого не знає".
В своем творчестве он обращается к темам войны, памяти погибших защитников и собственному военному опыту.
По словам писателя, текст этого года будет посвящен объединительной силе украинского языка.
Он стремится показать, как одни и те же слова могут вызвать у каждого человека личные воспоминания и переживания.
Почему Радиодиктант будут читать вдвоем
Одним из главных нововведений 2026 станет дуэтное чтение текста.
К Даше Астафьевой, которая в последние годы активно занимается волонтерством и популяризацией украинской литературы, присоединится Артур Пройдаков.
Он стал первым украинским учителем, вошедшим в десятку лучших педагогов мира по версии Global Teacher Prize в 2023 году.
Астафьева призналась, что участие в радиодиктанте стало осуществлением ее мечты. Певица призвала украинцев объединяться вокруг общих традиций и поддерживать друг друга.
В свою очередь Пройдаков подчеркнул, что для него чтение диктанта является большой честью и ответственностью.
Координатор проекта Юлия Шелудько пояснила, что решение пригласить сразу двух чтецов стало своеобразным экспериментом.
Организаторы стремятся объединить запросы разных аудиторий: тех, кто хотел услышать известную медийную личность, и тех, кто ожидал профессионального педагога.
Когда пройдет Радиодиктант-2026 и где его слушать
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 27 октября 2026, в День украинской письменности и языка.
Присоединиться к написанию смогут украинцы как в Украине, так и за границей.
Трансляция будет доступна на Украинском Радио, Радио Культура, телеканале Общественное Культура, YouTube-каналах Суспільного и Украинского Радио, а также в приложениях suspilne.radio и "Дія".
Кроме того, в этом году у Радиодиктанта будет благотворительная составляющая. Во время проведения акции будет продолжаться сбор средств на проект "Дронопад" от фонда "Повернись живим", направленный на противодействие вражеским беспилотникам.
Напомним, в 2025 году автором Радиодиктанта была писательница Евгения Кузнецова, а текст "Треба жити!" читала актриса Наталья Сумская.
Тогда на проверку направили более 11 200 работ, в том числе из-за границы.