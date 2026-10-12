Даша Астаф'єва читатиме Радіодиктант-2026 у дуеті з відомим учителем: хто написав текст

Хто написав Радіодиктант-2026

Автором тексту став Артур Дронь - український письменник, який після початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ.

У березні 2022 року він розпочав службу у 125-й окремій бригаді територіальної оборони.

Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024 року отримав важке поранення, після якого демобілізувався.

Дронь відомий як автор поетичної збірки "Тут були ми" та прозової книги "Гемінґвей нічого не знає".

У своїй творчості він звертається до тем війни, пам'яті загиблих захисників і власного військового досвіду.

За словами письменника, цьогорічний текст буде присвячений об'єднавчій силі української мови.

Він прагне показати, як одні й ті самі слова можуть викликати в кожної людини особисті спогади та переживання.

Чому Радіодиктант читатимуть удвох

Одним із головних нововведень 2026 року стане дуетне читання тексту.

До Даші Астаф'євої, яка останніми роками активно займається волонтерством та популяризацією української літератури, приєднається Артур Пройдаков.

Він став першим українським учителем, який увійшов до десятки найкращих педагогів світу за версією Global Teacher Prize у 2023 році.

Астаф'єва зізналася, що участь у Радіодиктанті стала здійсненням її мрії. Співачка закликала українців об'єднуватися навколо спільних традицій та підтримувати одне одного.

Своєю чергою, Пройдаков наголосив, що для нього читання диктанту є великою честю та відповідальністю.

Координаторка проєкту Юлія Шелудько пояснила, що рішення запросити одразу двох читців стало своєрідним експериментом.

Організатори прагнуть поєднати запити різних аудиторій: тих, хто хотів почути відому медійну особистість, і тих, хто очікував на професійного педагога.

Коли відбудеться Радіодиктант-2026 та де його слухати

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня 2026 року, у День української писемності та мови.

Долучитися до написання зможуть українці як в Україні, так і за кордоном.

Трансляція буде доступна на Українському Радіо, Радіо Культура, телеканалі Суспільне Культура, YouTube-каналах Суспільного та Українського Радіо, а також у застосунках suspilne.radio і "Дія".

Окрім того, цьогоріч Радіодиктант матиме благодійну складову. Під час проведення акції триватиме збір коштів на проєкт "Дронопад" від фонду "Повернись живим", спрямований на протидію ворожим безпілотникам.

Нагадаємо, у 2025 році авторкою Радіодиктанту була письменниця Євгенія Кузнєцова, а текст "Треба жити!" читала акторка Наталія Сумська.

Тоді на перевірку надіслали понад 11 200 робіт, зокрема з-за кордону.