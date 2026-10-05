DakhaBrakha сыграла под землей, а школьники установили рекорд: как прошел GOGOLFEST в Запорожье

Подземный концерт объединил 15 школ

Центральным событием GOGOLFEST стал перформанс "Гимн жизни", режиссером которого выступил Владислав Троицкий.

Группа DakhaBrakha сыграла живой сет в подземном паркинге. Одновременно сотни учащихся из 15 подземных школ в разных районах Запорожья выполнили хореографические этюды, посвященные пережитому в войну, страхам и собственному видению будущего.

Как прошел GOGOLFEST в Запорожье (фото предоставлено организаторами фестиваля)

Сигналы по всем локациям в реальном времени объединили в одну трансляцию и показали на больших экранах в городских хабах.

Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал наибольшее количество подземных школ, одновременно приобщившихся к флешмобу под живой концерт украинской группы.

"Мы впервые включили подземные школы в программу фестиваля. Проект "Гимн жизни" - о будущем и о детях, которые будут формировать украинскую идентичность", - объяснила программная директор GOGOLFEST Анна Басова.

Что еще показали на фестивале

Программа GOGOLFEST была построена вокруг трех временных измерений - украинского прошлого, настоящего и будущего.

В первый день на острове Хортица провели перформанс "Коло памяти", посвященный погибшим защитникам и защитницам Украины.

Событие произошло в Парке Чести, где в память о павших военных высадили сотни именных деревьев.

Как прошел GOGOLFEST в Запорожье (фото предоставлено организаторами фестиваля)

Перформанс сопровождали казацкие тулумбасы и музыка Dakh Daughters.

На следующий день в одном из подземных пространств представили всеукраинскую премьеру рок-оперы DakhTrio "Сковорода. Шевченко. Стус".

Музыкальную программу продолжил электронный сет барабанщика и продюсера SI Process, адаптированный к акустике бетонного укрытия.

Отдельную часть фестиваля посвятили возвращению ветеранов в гражданскую жизнь.

Участники дискуссии говорили о том, как театр, музыка, кино и личные истории могут помочь возобновить диалог между военными и гражданскими.

В Запорожье также приехала швейцарская актриса Мадлен Бонгар со спектаклем "Be My Margaret!" по текстам и интервью писательницы Маргерит Дюрас.

Как прошел GOGOLFEST в Запорожье (фото предоставлено организаторами фестиваля)

После десятков показов в Швейцарии и Франции постановку впервые сыграли на украинском.

Заключительный день посвятили культурной идентичности Запорожья. Музыкант и этноперкуссионист Денис Васильев рассказал о казацких тулумбасах как современном звуковом символе города, а финальным событием стало выступление фольклорной группы "Вильце".

"Когда фронт в 30 километрах, культура может казаться второстепенной. Но именно в таких городах особенно важно оставлять простор для искусства, образования, памяти и диалога", - подчеркнула Анна Басова.

GOGOLFEST входит в пятерку лучших европейских фестивалей по версии EFFE Awards.

Формат события адаптировали к условиям безопасности прифронтового Запорожья, благодаря чему программу могли продолжать и во время воздушных тревог.