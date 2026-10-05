DakhaBrakha зіграла під землею, а школярі встановили рекорд: як минув GOGOLFEST у Запоріжжі

Підземний концерт об’єднав 15 шкіл

Центральною подією GOGOLFEST став перформанс "Гімн життя", режисером якого виступив Владислав Троїцький.

Гурт DakhaBrakha зіграв живий сет у підземному паркінгу. Одночасно сотні учнів із 15 підземних шкіл у різних районах Запоріжжя виконали хореографічні етюди, присвячені пережитому під час війни, страхам і власному баченню майбутнього.

Як минув GOGOLFEST у Запоріжжі (фото надане організаторами фестивалю)

Сигнали з усіх локацій у реальному часі об’єднали в одну трансляцію та показали на великих екранах у міських хабах.

Національний реєстр рекордів України зафіксував найбільшу кількість підземних шкіл, які одночасно долучилися до флешмобу під живий концерт українського гурту.

"Ми вперше включили підземні школи до програми фестивалю. Проєкт "Гімн життя" - про майбутнє і про дітей, які формуватимуть українську ідентичність", - пояснила програмна директорка GOGOLFEST Анна Басова.

Що ще показали на фестивалі

Програму GOGOLFEST побудували навколо трьох часових вимірів - українського минулого, теперішнього та майбутнього.

У перший день на острові Хортиця провели перформанс "Коло пам’яті", присвячений загиблим захисникам і захисницям України.

Подія відбулася у Парку Честі, де на згадку про полеглих військових висадили сотні іменних дерев.

Як минув GOGOLFEST у Запоріжжі (фото надане організаторами фестивалю)

Перформанс супроводжували козацькі тулумбаси та музика Dakh Daughters.

Наступного дня в одному з підземних просторів представили всеукраїнську прем’єру рок-опери DakhTrio "Сковорода. Шевченко. Стус".

Музичну програму продовжив електронний сет барабанщика і продюсера SI Process, адаптований до акустики бетонного укриття.

Окрему частину фестивалю присвятили поверненню ветеранів до цивільного життя.

Учасники дискусії говорили про те, як театр, музика, кіно та особисті історії можуть допомогти відновити діалог між військовими й цивільними.

До Запоріжжя також приїхала швейцарська акторка Мадлен Бонґар із виставою "Be My Margaret!" за текстами й інтерв’ю письменниці Марґеріт Дюрас.

Як минув GOGOLFEST у Запоріжжі (фото надане організаторами фестивалю)

Після десятків показів у Швейцарії та Франції постановку вперше зіграли українською мовою.

Завершальний день присвятили культурній ідентичності Запоріжжя. Музикант та етноперкусіоніст Денис Васильєв розповів про козацькі тулумбаси як сучасний звуковий символ міста, а фінальною подією став виступ фольклорного гурту "Вільце".

"Коли фронт за 30 кілометрів, культура може здаватися другорядною. Але саме в таких містах особливо важливо залишати простір для мистецтва, освіти, пам’яті й діалогу", - наголосила Анна Басова.

GOGOLFEST входить до п’ятірки найкращих європейських фестивалів за версією EFFE Awards.

Формат цьогорічної події адаптували до безпекових умов прифронтового Запоріжжя, завдяки чому програму могли продовжувати й під час повітряних тривог.