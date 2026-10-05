DakhaBrakha сыграла под землей, а школьники установили рекорд: как прошел GOGOLFEST в Запорожье

В 30 километрах от линии фронта в Запорожье завершился международный фестиваль современного искусства GOGOLFEST Pokrova_TimeCode. В течение четырех дней концерты, театральные представления, лекции и перформансы проводились преимущественно под землей.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на организаторов фестиваля.

Подземный концерт объединил 15 школ

Центральным событием GOGOLFEST стал перформанс "Гимн жизни", режиссером которого выступил Владислав Троицкий.

Группа DakhaBrakha сыграла живой сет в подземном паркинге. Одновременно сотни учащихся из 15 подземных школ в разных районах Запорожья выполнили хореографические этюды, посвященные пережитому в войну, страхам и собственному видению будущего.

Как прошел GOGOLFEST в Запорожье (фото предоставлено организаторами фестиваля)

Сигналы по всем локациям в реальном времени объединили в одну трансляцию и показали на больших экранах в городских хабах.

Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал наибольшее количество подземных школ, одновременно приобщившихся к флешмобу под живой концерт украинской группы.

"Мы впервые включили подземные школы в программу фестиваля. Проект "Гимн жизни" - о будущем и о детях, которые будут формировать украинскую идентичность", - объяснила программная директор GOGOLFEST Анна Басова.

Что еще показали на фестивале

Программа GOGOLFEST была построена вокруг трех временных измерений - украинского прошлого, настоящего и будущего.

В первый день на острове Хортица провели перформанс "Коло памяти", посвященный погибшим защитникам и защитницам Украины.

Событие произошло в Парке Чести, где в память о павших военных высадили сотни именных деревьев.

Как прошел GOGOLFEST в Запорожье (фото предоставлено организаторами фестиваля)

Перформанс сопровождали казацкие тулумбасы и музыка Dakh Daughters.

На следующий день в одном из подземных пространств представили всеукраинскую премьеру рок-оперы DakhTrio "Сковорода. Шевченко. Стус".

Музыкальную программу продолжил электронный сет барабанщика и продюсера SI Process, адаптированный к акустике бетонного укрытия.

Отдельную часть фестиваля посвятили возвращению ветеранов в гражданскую жизнь.

Участники дискуссии говорили о том, как театр, музыка, кино и личные истории могут помочь возобновить диалог между военными и гражданскими.

В Запорожье также приехала швейцарская актриса Мадлен Бонгар со спектаклем "Be My Margaret!" по текстам и интервью писательницы Маргерит Дюрас.

Как прошел GOGOLFEST в Запорожье (фото предоставлено организаторами фестиваля)

После десятков показов в Швейцарии и Франции постановку впервые сыграли на украинском.

Заключительный день посвятили культурной идентичности Запорожья. Музыкант и этноперкуссионист Денис Васильев рассказал о казацких тулумбасах как современном звуковом символе города, а финальным событием стало выступление фольклорной группы "Вильце".

"Когда фронт в 30 километрах, культура может казаться второстепенной. Но именно в таких городах особенно важно оставлять простор для искусства, образования, памяти и диалога", - подчеркнула Анна Басова.

GOGOLFEST входит в пятерку лучших европейских фестивалей по версии EFFE Awards.

Формат события адаптировали к условиям безопасности прифронтового Запорожья, благодаря чему программу могли продолжать и во время воздушных тревог.