Что известно о финале "ГРИ 2026"

Финальный этап длился десять дней, а показы прошли в пяти городах. Всего в финал вошли 14 спектаклей из 13 театров из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Винницы, Ровно и Хмельницкого.

Награду за лучшую работу актрисы получила Виталина Библив за роль Балике в "Brecht.Cabarett".

Виталина Библив (фото: Анастасия Мантач)

В актерской номинации победил Артем Назарук за роль Эскаписта в спектакле "ЭскапистиКо". Марка Дробота отметили роль второго плана - Виталия Субботы в постановке "Я вижу, вас интересует тьма".

Директор фестиваля-премии Богдан Струтинский поблагодарил участников и международное жюри за внимание к украинскому театру и готовность приехать в Украину во время войны.

Богдан Струтинский (фото: Анастасия Мантач)

"За каждой постановкой – большой труд, творческие поиски, смелость говорить о важном и желании быть услышанными", – отметил он.

Победители в общих номинациях

Лучший драматический спектакль большой сцены: "Я бачу, вас цікавить пітьма" - Национальный академический украинский драматический театр им. Марии Заньковецкой.

Лучшее драматическое представление камерной сцены до 150 зрителей: "Brecht.Cabarett" - Киевский академический театр "Золотые ворота".

Лучшее музыкальное представление в жанре оперы/оператив/мюзикла: "Луна" - Киевский национальный академический театр оперетты.

Лучшее танцевальное представление и спектакль физического театра: "ЭскапистиКо" - INSHA Dance Company, Киев.

Insha Dance Company (фото: Анастасия Монтач)

Лучшее представление на пересечении художественного синтеза и жанров и перформативных форм : ""Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" - Украинский малый драматический театр.

Лучшее представление для детей, подростков и семейного просмотра: "Sex education. Дівоча версія" - Независимый театр "Лава", Львов.

Лучшее представление-рефлексия на события русско-украинской войны: "Енеїда" - Театр Ветеранов, Киев.

Команда спектакля "Энеида". Театр Ветеранов (фото: Анастасия Мантач)

Победители в индивидуальных номинациях

Лучшая работа актрисы: Виталина Библив - за роль Балике в спектакле "Brecht.Cabarett", Киевский академический театр "Золотые ворота".

Лучшая работа актера: Артем Назарук – за роль Эскаписта в спектакле "ЭскапистиКо", INSHA Dance Company.

Лучшая роль второго плана: Марк Дробот – за роль Виталия Субботы в спектакле "Я бачу, вас цікавить пітьма", театр им. Марии Заньковецкой.

Лучшая режиссерская работа: Артем Вусик – за спектакль "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію", Украинский малый драматический театр.

Лучшая работа художника: Константин Зоркин – за сценографию и костюмы к спектаклю "Медея", Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. Ивана Франко.

Лучшее хореографическое решение спектакля: Кристина Шишкарева – за хореографию к спектаклю "Месяц", Киевский национальный академический театр оперетты.

Лучшее музыкальное решение спектакля: Opera aperta (Илья Разумейко и Роман Григорив) – за музыкальное оформление спектакля "Энеида", Театр Ветеранов.

Лучший современный драматический текст: Нина Захоженко – за пьесу "Sex education. Дівоча версія".

Кто определял победителей

В международное жюри в этом году вошли четверо театральных специалистов:

Эва Баль - театровед, ассоциированная профессор Ягеллонского университета в Кракове, Польша;

Арман Сарыбекян – актер парижского "Театра дю Солей" и преподаватель, Франция;

Александр Шредер – режиссер, актер и драматург роттердамского театра Mooi Weer, Нидерланды;

Оскар Юстис – режиссер и художественный руководитель нью-йоркского The Public Theater, США.

Как прошла церемония

Церемонию награждения объединили слоганом "ГРА. Рядом". Ее концепцию посвятили близости, встречи и ощущению общности между театрами и создающими их людьми.

Режиссером церемонии стал Станислав Иванов, а ведущими – Роман Ясиновский и Наталья Кобижская.

К работе над событием также приняли участие Михаил Матюхин и Владислав Михальчук из театрально-музыкальной группы Schmalgauzen.