Що відомо про фінал "ГРИ 2026"

Фінальний етап тривав десять днів, а покази відбулися у п'яти містах. Загалом до фіналу увійшли 14 вистав від 13 театрів із Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Рівного та Хмельницького.

Нагороду за найкращу роботу акторки отримала Віталіна Біблів за роль Пані Баліке у "Brecht.Cabarett".

Віталіна Біблів (фото: Анастасія Мантач)

В акторській номінації переміг Артем Назарук за роль Ескапіста у виставі "ЕскапістіКо". Марка Дробота відзначили за роль другого плану - Віталія Суботи у постановці "Я бачу, вас цікавить пітьма".

Директор фестивалю-премії Богдан Струтинський подякував учасникам та міжнародному журі за увагу до українського театру й готовність приїхати в Україну під час війни.

Богдан Струтинський (фото: Анастасія Мантач)

"За кожною постановкою - велика праця, творчі пошуки, сміливість говорити про важливе і бажання бути почутими", - зазначив він.

Переможці у загальних номінаціях

Найкраща драматична вистава великої сцени: "Я бачу, вас цікавить пітьма" - Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької.

Найкраща драматична вистава камерної сцени до 150 глядачів: "Brecht.Cabarett" - Київський академічний театр "Золоті ворота".

Найкраща музична вистава у жанрі опери/оперети/мюзиклу: "Місяць" - Київський національний академічний театр оперети.

Найкраща танцювальна вистава і вистава фізичного театру: "ЕскапістіКо" - INSHA Dance Company, Київ.

Іnsha Dance Company (фото: Анастасія Мантач)

Найкраща вистава на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм: "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" - Український малий драматичний театр.

Найкраща вистава для дітей, підлітків та сімейного перегляду: "Sex education. Дівоча версія" - Незалежний театр "Лава", Львів.

Найкраща вистава-рефлексія на події російсько-української війни: "Енеїда" - Театр Ветеранів, Київ.

Команда вистави "Енеїда". Театр Ветеранів (фото: Анастасія Мантач)

Переможці в індивідуальних номінаціях

Найкраща робота акторки: Віталіна Біблів - за роль Пані Баліке у виставі "Brecht.Cabarett", Київський академічний театр "Золоті ворота".

Найкраща робота актора: Артем Назарук - за роль Ескапіста у виставі "ЕскапістіКо", INSHA Dance Company.

Найкраща роль другого плану: Марк Дробот - за роль Віталія Суботи у виставі "Я бачу, вас цікавить пітьма", театр ім. Марії Заньковецької.

Найкраща режисерська робота: Артем Вусик - за виставу "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію", Український малий драматичний театр.

Найкраща робота художника: Костянтин Зоркін - за сценографію і костюми до вистави "Медея", Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка.

Найкраще хореографічне рішення вистави: Кристина Шишкарьова - за хореографію до вистави "Місяць", Київський національний академічний театр оперети.

Найкраще музичне рішення вистави: Opera aperta (Ілля Разумейко та Роман Григорів) - за музичне оформлення вистави "Енеїда", Театр Ветеранів.

Найкращий сучасний драматичний текст: Ніна Захоженко - за п'єсу "Sex education. Дівоча версія".

Хто визначав переможців

До міжнародного журі цьогоріч увійшли четверо театральних фахівців:

Ева Баль - театрознавиця, асоційована професорка Ягеллонського університету у Кракові, Польща;

Арман Сарібекян - актор паризького "Театру дю Солей" і викладач, Франція;

Александр Шрьодер - режисер, актор і драматург роттердамського театру Mooi Weer, Нідерланди;

Оскар Юстіс - режисер і художній керівник нью-йоркського The Public Theater, США.

Як відбулася церемонія

Церемонію нагородження об'єднали слоганом "ГРА. Поруч". Її концепцію присвятили близькості, зустрічі та відчуттю спільності між театрами й людьми, які їх створюють.

Режисером церемонії став Станіслав Іванов, а ведучими - Роман Ясіновський і Наталка Кобізька.

До роботи над подією також долучилися Михайло Матюхін та Владислав Михальчук із театрально-музичного гурту Schmalgauzen.