Бесплатный вход в музеи Киева: куда можно попасть без билета
В Киеве в октябре 2026 года посетители смогут бесплатно побывать в ряде городских музеев. Специальные дни бесплатного входа запланированы на вторую половину месяца.
Как сообщает Wave RBC.UA, о перечне музеев и датах бесплатного посещения сообщила киевский гид Оксана Пурик.
Когда можно бесплатно посетить музеи Киева
15 октября, четверг
Бесплатно можно будет попасть в Музей выдающихся деятелей украинской культуры.
25 октября, воскресенье
В этот день бесплатный вход будет действовать:
- Музеи Максима Рыльского;
- Музеи-квартире Павла Тычины;
- Музеи книги и книгопечатания Украины.
26 октября, понедельник
Бесплатно посетить можно:
- Мемориальный музей-квартиру В. С. Косенко;
- Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины.
27 октября, вторник
В список вошли:
- Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;
- Музей Марии Заньковецкой.
28 октября, среда
Бесплатный вход предусмотрен в:
- Национальном музее литературы Украины;
- Сокровищницы Музея истории Украины;
- Национальном музее декоративного искусства Украины;
- Музеи истории туалета.
29 октября, четверг
В этот день список самый большой. Бесплатно можно будет посетить:
- Музей Киева;
- Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского;
- Усадьба на Кудрявке;
- Музей Булгакова;
- Музей Шолом-Алейхема;
- Музей украинской диаспоры;
- Музей шестидесятничества;
- Национальный музей Тараса Шевченко - с 10:00 до 12:00;
- Дом-музей Тараса Шевченко в Киеве - с 10:00 до 12:00;
- Музей "Дом на Приорке" - с 10:00 до 12:00.
30 октября, пятница
Завершат октябрьскую программу:
- Музей Гетманства;
- Музей Ивана Гончара.
Что следует учесть
Бесплатные дни могут оказаться не только сэкономить на билетах, но и по-новому открыть для себя киевские музеи. В октябрьском списке есть как большие национальные музеи, так и камерные мемориальные квартиры и музейные усадьбы.
В то же время следует учесть, что бесплатный вход не обязательно означает отсутствие очередей, особенно по выходным. Поэтому если планируете посетить несколько локаций, лучше заранее проверить график работы, условия входа и возможность предварительной регистрации на официальных страницах музеев.
Это также хороший вариант для осенней прогулки по Киеву: можно совместить посещение музея с прогулкой по историческому району города и составить собственный культурный маршрут на один из бесплатных дней.