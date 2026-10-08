Безкоштовний вхід у музеї Києва: куди можна потрапити без квитка

Коли можна безкоштовно відвідати музеї Києва

15 жовтня, четвер

Безкоштовно можна буде потрапити до Музею видатних діячів української культури.

25 жовтня, неділя

У цей день безкоштовний вхід діятиме в:

Музеї Максима Рильського;

Музеї-квартирі Павла Тичини;

Музеї книги і друкарства України.

26 жовтня, понеділок

Безоплатно відвідати можна:

Меморіальний музей-квартиру В. С. Косенка;

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.

27 жовтня, вівторок

До переліку увійшли:

Національний музей історії України у Другій світовій війні;

Музей Марії Заньковецької.

28 жовтня, середа

Безкоштовний вхід передбачений у:

Національному музеї літератури України;

Скарбниці Музею історії України;

Національному музеї декоративного мистецтва України;

Музеї історії туалету.

29 жовтня, четвер

Цього дня список найбільший. Безкоштовно можна буде відвідати:

Музей Києва;

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського;

Садибу на Кудрявці;

Музей Булгакова;

Музей Шолом-Алейхема;

Музей української діаспори;

Музей шістдесятництва;

Національний музей Тараса Шевченка - з 10:00 до 12:00;

Будинок-музей Тараса Шевченка в Києві - з 10:00 до 12:00;

Музей "Хата на Пріорці" - з 10:00 до 12:00.

30 жовтня, п’ятниця

Завершать жовтневу програму:

Музей Гетьманства;

Музей Івана Гончара.

Що варто врахувати

Безкоштовні дні можуть стати нагодою не лише заощадити на квитках, а й по-новому відкрити для себе київські музеї. У жовтневому переліку є як великі національні музеї, так і камерні меморіальні квартири та музейні садиби.

Водночас варто врахувати, що безкоштовний вхід не обов’язково означає відсутність черг, особливо у вихідні. Тому, якщо плануєте відвідати кілька локацій, краще заздалегідь перевірити графік роботи, умови входу та можливість попередньої реєстрації на офіційних сторінках музеїв.

Це також хороший варіант для осінньої прогулянки Києвом: можна поєднати відвідування музею з прогулянкою історичним районом міста та скласти власний культурний маршрут на один із безкоштовних днів.