На Байковом кладбище установили памятник художнику Давиду Чичкану

Кто создал памятник

Из-за массированных воздушных атак на Киев церемония открытия состоялась в узком кругу близких и друзей.

Центральной частью мемориала стал скульптурный портрет Давида Чичкана, созданный Дмитрием Войтовичем. Каменную композицию спроектировали художницы Жанна Кадырова и Саша Бурлака.

На памятнике также разместили цитату из одной из известных работ художника. Надпись исполнил Тарас Ковач, используя шрифт авторства Виталины Лопухиной.

Отдельно мемориал дополнила композиция из растений и коры. Ее создала Анна Чичкан вместе с подругами. Для места захоронения также изготовили специальную вазу - ее автором стал Сергей Горбань. Из-за воздушных атак доставка изделия задержалась, но впоследствии вазу установили возле памятника.

Памятник Давиду Чичкану (фото: Facebook/Anya Wtikenwneider)

Что известно о художнике

Жена художника поблагодарила всех, кто принял участие в сборе средств на обустройство места захоронения. По ее словам, взносы помогли оплатить изготовление и установку мемориала, а также частично профинансировать будущие проекты, посвященные памяти Чичкана.

Кроме того, гипсовую копию скульптурного портрета Давида Чичкана передали в коллекцию Национального художественного музея Украины.

"Памятник, мне кажется, у нас получился отличный - потому что в нем много тепла и любви и очень мало эстетики кладбища", - отметила Анна Чичкан.

Добавим, что Давид Чичкан был украинским художником и военнослужащим. 9 августа 2025 года он участвовал в отражении штурма российской пехоты в Запорожском направлении и получил смертельные ранения. На следующий день, 10 августа, стало известно о его смерти.

Давид Чичкан (фото: instagram.com davidchichkan)