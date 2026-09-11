На Байковому кладовищі встановили пам’ятник художнику Давидові Чичкану

Хто створив пам'ятник

Через масовані повітряні атаки на Київ церемонія відкриття відбулася у вузькому колі близьких і друзів.

Центральною частиною меморіалу став скульптурний портрет Давида Чичкана, створений Дмитром Войтовичем. Кам’яну композицію спроєктували художниці Жанна Кадирова та Саша Бурлака.

На пам’ятнику також розмістили цитату з однієї з відомих робіт художника. Напис виконав Тарас Ковач, використавши шрифт авторства Віталіни Лопухіної.

Окремо меморіал доповнила композиція з рослин і кори. Її створила Анна Чичкан разом із подругами. Для місця поховання також виготовили спеціальну вазу - її автором став Сергій Горбань. Через повітряні атаки доставка виробу затрималася, але згодом вазу встановили біля пам’ятника.

Пам'ятник Давидові Чичкану (фото: Facebook/Anya Wtikenwneider)

Що відомо про художника

Дружина художника подякувала всім, хто долучився до збору коштів на облаштування місця поховання. За її словами, внески допомогли оплатити виготовлення та встановлення меморіалу, а також частково профінансувати майбутні проєкти, присвячені пам’яті Чичкана.

Крім того, гіпсову копію скульптурного портрета Давида Чичкана передали до колекції Національного художнього музею України.

"Пам’ятник, як на мене, у нас вийшов чудовий - бо у ньому багато тепла та любові і дуже мало естетики цвинтаря", - зазначила Анна Чичкан.

Додамо, що Давид Чичкан був українським художником і військовослужбовцем. 9 серпня 2025 року він брав участь у відбитті штурму російської піхоти на Запорізькому напрямку та отримав смертельні поранення. Наступного дня, 10 серпня, стало відомо про його смерть.

Давид Чичкан (фото: instagram.com davidchichkan)