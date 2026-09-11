На Байковому кладовищі встановили пам’ятник художнику Давидові Чичкану
На Байковому кладовищі в Києві встановили пам’ятник українському художнику та військовослужбовцю Давидові Чичкану, який загинув у серпні 2025 року під час бою на Запорізькому напрямку. Меморіал завершили напередодні Дня пам’яті захисників України.
Wave RBC.UA повідомляє, що про встановлення пам’ятника повідомила дружина художника Анна у Facebook.
Хто створив пам'ятник
Через масовані повітряні атаки на Київ церемонія відкриття відбулася у вузькому колі близьких і друзів.
Центральною частиною меморіалу став скульптурний портрет Давида Чичкана, створений Дмитром Войтовичем. Кам’яну композицію спроєктували художниці Жанна Кадирова та Саша Бурлака.
На пам’ятнику також розмістили цитату з однієї з відомих робіт художника. Напис виконав Тарас Ковач, використавши шрифт авторства Віталіни Лопухіної.
Окремо меморіал доповнила композиція з рослин і кори. Її створила Анна Чичкан разом із подругами. Для місця поховання також виготовили спеціальну вазу - її автором став Сергій Горбань. Через повітряні атаки доставка виробу затрималася, але згодом вазу встановили біля пам’ятника.
Що відомо про художника
Дружина художника подякувала всім, хто долучився до збору коштів на облаштування місця поховання. За її словами, внески допомогли оплатити виготовлення та встановлення меморіалу, а також частково профінансувати майбутні проєкти, присвячені пам’яті Чичкана.
Крім того, гіпсову копію скульптурного портрета Давида Чичкана передали до колекції Національного художнього музею України.
"Пам’ятник, як на мене, у нас вийшов чудовий - бо у ньому багато тепла та любові і дуже мало естетики цвинтаря", - зазначила Анна Чичкан.
Додамо, що Давид Чичкан був українським художником і військовослужбовцем. 9 серпня 2025 року він брав участь у відбитті штурму російської піхоти на Запорізькому напрямку та отримав смертельні поранення. Наступного дня, 10 серпня, стало відомо про його смерть.