Бадоев и Навроцкая презентовали инклюзивные версии фэнтези "Хорт. Перший характерник"

Во Львове представили аудиокнигу и издание шрифтом Брайля романа "Хорт. Перший характерник" - первой книги Вселенной "Хроніки Сили". Презентация состоялась в Сенсотеке - первом в Украине инклюзивном пространстве неформального образования.

Что известно об инклюзивных изданиях "Хорта"

По словам создателей издания Ольги Навроцкой и Алана Бадоева, идея создать доступные форматы возникла после того, как роман стал бестселлером и нашел отклик среди взрослых и детей.

"Мы создаем эту Вселенную в реалиях войны и осознаем, что сегодня все больше людей полностью или частично теряют зрение. Следовательно, доступность культуры больше не может оставаться вопросом, решение которого мы откладываем на будущее", - отметили они.

Навроцкая и Бадоев подчеркнули, что стремились создать не просто доступные версии романа, а полноценный культурный продукт.

"Для нас принципиально важно, чтобы инклюзивность не означала компромисс с качеством. Мы стремились создать не просто доступный формат, а полноценный культурный продукт, который позволит каждому почувствовать атмосферу и магию нашей Вселенной", - отметили они.

Бадоев и Навроцкая (фото предоставлено представителями авторов)

Кто озвучил аудиокнигу "Хорт. Перший характерник"

К работе над аудиоверсией подключился украинский актер кино и дубляжа Евгений Лесничий. Его голос сопровождает слушателей в мире "Хронік Сили".

Аудиокнига доступна широкой аудитории. Первую главу можно безвозмездно прослушать на Spotify, а полную версию - приобрести на официальном сайте "Хронік Сили".

Где можно найти книги со шрифтом Брайля

После презентации экземпляры передадут библиотекам и специализированным учреждениям в разных городах Украины.

Инициатива должна расширить доступ людей с нарушениями зрения к современной украинской литературе и популяризировать фэнтези среди новой аудитории.