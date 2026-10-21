Бадоев и Навроцкая презентовали инклюзивные версии фэнтези "Хорт. Перший характерник"
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Культура

Бадоев и Навроцкая презентовали инклюзивные версии фэнтези "Хорт. Перший характерник"

Создатели создали аудиокнигу и издание шрифтом Брайля

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Навроцкая и Бадоев (фото предоставлено представителями авторов)
Дата: 21 октября 2026

Во Львове представили аудиокнигу и издание шрифтом Брайля романа "Хорт. Перший характерник" - первой книги Вселенной "Хроніки Сили". Презентация состоялась в Сенсотеке - первом в Украине инклюзивном пространстве неформального образования.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Что известно об инклюзивных изданиях "Хорта"

По словам создателей издания Ольги Навроцкой и Алана Бадоева, идея создать доступные форматы возникла после того, как роман стал бестселлером и нашел отклик среди взрослых и детей.

"Мы создаем эту Вселенную в реалиях войны и осознаем, что сегодня все больше людей полностью или частично теряют зрение. Следовательно, доступность культуры больше не может оставаться вопросом, решение которого мы откладываем на будущее", - отметили они.

Навроцкая и Бадоев подчеркнули, что стремились создать не просто доступные версии романа, а полноценный культурный продукт.

"Для нас принципиально важно, чтобы инклюзивность не означала компромисс с качеством. Мы стремились создать не просто доступный формат, а полноценный культурный продукт, который позволит каждому почувствовать атмосферу и магию нашей Вселенной", - отметили они.

Бадоев и Навроцкая презентовали инклюзивные версии фэнтези &quot;Хорт. Перший характерник&quot;
Бадоев и Навроцкая (фото предоставлено представителями авторов)

Кто озвучил аудиокнигу "Хорт. Перший характерник"

К работе над аудиоверсией подключился украинский актер кино и дубляжа Евгений Лесничий. Его голос сопровождает слушателей в мире "Хронік Сили".

Аудиокнига доступна широкой аудитории. Первую главу можно безвозмездно прослушать на Spotify, а полную версию - приобрести на официальном сайте "Хронік Сили".

Где можно найти книги со шрифтом Брайля

После презентации экземпляры передадут библиотекам и специализированным учреждениям в разных городах Украины.

Инициатива должна расширить доступ людей с нарушениями зрения к современной украинской литературе и популяризировать фэнтези среди новой аудитории.

Бадоев и Навроцкая презентовали инклюзивные версии фэнтези &quot;Хорт. Перший характерник&quot;
Книги "Хорт. Перший характерник" (фото предоставлено представителями авторов)
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