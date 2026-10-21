Бадоєв і Навроцька презентували інклюзивні версії фентезі "Хорт. Перший характерник"

У Львові презентували аудіокнигу та видання шрифтом Брайля роману "Хорт. Перший характерник" - першої книги Всесвіту "Хроніки Сили". Презентація відбулася у Сенсотеці - першому в Україні інклюзивному просторі неформальної освіти.

Що відомо про інклюзивні видання "Хорта"

За словами творців видання Ольги Навроцької та Алана Бадоєва, ідея створити доступні формати виникла після того, як роман став бестселером і знайшов відгук серед дорослих та дітей.

"Ми створюємо цей Всесвіт у реаліях війни й усвідомлюємо, що сьогодні дедалі більше людей повністю або частково втрачають зір. А отже, доступність культури більше не може залишатися питанням, вирішення якого ми відкладаємо на майбутнє", - зазначили вони.

Навроцька та Бадоєв наголосили, що прагнули створити не просто доступні версії роману, а повноцінний культурний продукт.

"Для нас принципово важливо, щоб інклюзивність не означала компромісу з якістю. Ми прагнули створити не просто доступний формат, а повноцінний культурний продукт, який дозволить кожному відчути атмосферу та магію нашого Всесвіту", - зазначили вони.

Бадоєв та Навроцька (фото надано представниками авторів)

Хто озвучив аудіокнигу "Хорт. Перший характерник"

До роботи над аудіоверсією долучився український актор кіно та дубляжу Євген Лісничий. Його голос супроводжує слухачів у світі "Хронік Сили".

Аудіокнига доступна для широкої аудиторії. Перший розділ можна безоплатно прослухати на Spotify, а повну версію - придбати на офіційному сайті "Хронік Сили".

Де можна буде знайти книги зі шрифтом Брайля

Після презентації примірники передадуть бібліотекам і спеціалізованим закладам у різних містах України.

Ініціатива має розширити доступ людей із порушеннями зору до сучасної української літератури та популяризувати фентезі серед нової аудиторії.