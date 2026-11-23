Музыку можно слушать вне игры

Речь идет о возможности слушать музыку с радиоэфира GTA 6 вне игры. В то же время, есть важный нюанс: не все вымышленные станции доступны как настоящие радиоканалы.

В частности, Worldwide FM - реальная радиостанция, которая также вошла во вселенную GTA. Ее основал британский диджей Gilles Peterson в 2016 году.

В игре также представлены станции с разными музыкальными направлениями: от латиноамериканской музыки и хип-хопа до металла и кантри. Среди уже представленных Rockstar - Cocoteo FM, Back Country Radio, AfroBank FM, The Chamber 106.6, Flash FM и Dirty South Classics.

Grand Theft Auto VI (фото: playstation.com)

Популярность игры

Популярность Grand Theft Auto VI еще до выхода стала одной из самых громких тем в игровой индустрии. Шестую часть культовой серии поклонники ждали 13 лет после релиза GTA V, и масштабы интереса к новинке подтвердили рекордные показатели.

В частности, второй трейлер игры, опубликованный в мае 2025 года, собрал более 475 миллионов просмотров на разных платформах за первые 24 часа.

Grand Theft Auto VI (фото: Getty Images)

Интерес к игре превратился в коммерческий рекорд: за первый день продаж GTA 6 достигли 3,79 миллиарда долларов, а к релизу было продано 32,5 миллиона копий.

Таким образом, игра установила рекорд по стартовым продажам среди развлекательных продуктов.

Это также объясняет, почему музыка, персонажи и другие элементы игровой вселенной привлекают внимание далеко за пределами геймерского сообщества. GTA 6 постепенно превращается в масштабное явление попкультуры.