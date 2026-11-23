Музику можна слухати поза грою

Йдеться про можливість слухати музику з радіоефіру GTA 6 поза грою. Водночас є важливий нюанс: не всі вигадані станції доступні як справжні радіоканали.

Зокрема, Worldwide FM - реальна радіостанція, яка також увійшла до всесвіту GTA. Її заснував британський диджей Gilles Peterson у 2016 році.

У грі також представлені станції з різними музичними напрямами: від латиноамериканської музики та хіп-хопу до металу й кантрі. Серед уже представлених Rockstar - Cocoteo FM, Back Country Radio, AfroBank FM, The Chamber 106.6, Flash FM і Dirty South Classics.

Grand Theft Auto VI (фото: playstation.com)

Популярність гри

Популярність Grand Theft Auto VI ще до виходу стала однією з найгучніших тем в ігровій індустрії. На шосту частину культової серії шанувальники чекали 13 років після релізу GTA V, і масштаби інтересу до новинки підтвердили рекордні показники.

Зокрема, другий трейлер гри, опублікований у травні 2025 року, зібрав понад 475 мільйонів переглядів на різних платформах за перші 24 години.

Grand Theft Auto VI (фото: Getty Images)

Інтерес до гри перетворився на комерційний рекорд: за перший день продажі GTA 6 сягнули 3,79 мільярда доларів, а до релізу було продано 32,5 мільйона копій.

Таким чином, гра встановила рекорд за стартовими продажами серед розважальних продуктів.

Це також пояснює, чому музика, персонажі та інші елементи ігрового всесвіту привертають увагу далеко за межами геймерської спільноти. GTA 6 поступово перетворюється на масштабне явище попкультури.