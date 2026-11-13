В аэропорту Рима можно увидеть шедевр итальянского Ренессанса: картине почти 470 лет

Кто написал картину

Картина превратила обычную зону отправления в своеобразное художественное пространство, где путешественники могут познакомиться с итальянским культурным наследием прямо перед посадкой на самолет.

Экспозицию открыли 10 ноября 2026 года в рамках сотрудничества управляющей аэропортом Aeroporti di Roma с Министерством внутренних дел Италии и его учреждением Fondo Edifici di Culto, которое занимается сохранением религиозного и культурного наследия страны.

"Вознесение Девы Марии" (The Assumption of the Virgin) (фото: wikipedia.org)

Картину написал венецианский художник Якопо Робусти (Тинторетто) в 1554-1555 годах. Сначала оно украшало главный алтарь церкви Крокифери в Венеции, а впоследствии было перенесено в церковь Санта-Мария-Ассунта, известную также как церковь иезуитов.

"Вознесение Девы Марии (The Assumption of the Virgin) (фото: Aeroporti di Roma)

На картине изображено Вознесение Девы Марии: Богородица восходит к небесам в сопровождении ангелов, а апостолы, собранные у пустой гробницы, наблюдают за событием.

Работа отличается насыщенной палитрой и динамической композицией.

Главная цель инициативы

Как отмечают организаторы, цель инициативы - сделать итальянское художественное наследие более доступным для международной аудитории и знакомить с ним людей вне традиционных музейных пространств.

За 2025 год аэропорт Фьюмичино обслужил более 51 миллиона пассажиров, поэтому выставка позволяет познакомиться с одним из шедевров итальянского Ренессанса тысячам путешественников.