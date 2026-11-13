В аеропорту Рима можна побачити шедевр італійського Ренесансу: картині майже 470 років

Хто написав картину

Картина перетворила звичайну зону відправлення на своєрідний мистецький простір, де мандрівники можуть познайомитися з італійською культурною спадщиною просто перед посадкою на літак.

Експозицію відкрили 10 листопада 2026 року в межах співпраці компанії Aeroporti di Roma, яка управляє аеропортом, із Міністерством внутрішніх справ Італії та його установою Fondo Edifici di Culto, що опікується збереженням релігійної та культурної спадщини країни.

"Вознесіння Діви Марії" (The Assumption of the Virgin) (фото: wikipedia.org)

Полотно написав венеційський художник Якопо Робусті (Тінторетто) у 1554–1555 роках. Спочатку воно прикрашало головний вівтар церкви Крокіфері у Венеції, а згодом було перенесене до церкви Санта-Марія-Ассунта, відомої також як церква єзуїтів.

"Вознесіння Діви Марії" (The Assumption of the Virgin) (фото: Aeroporti di Roma)

На картині зображено Вознесіння Діви Марії: Богородиця здіймається до небес у супроводі ангелів, а апостоли, зібрані біля порожньої гробниці, спостерігають за подією.

Робота вирізняється насиченою палітрою та динамічною композицією.

Головна мета ініціативи

Як зазначають організатори, мета ініціативи - зробити італійську мистецьку спадщину доступнішою для міжнародної аудиторії та знайомити з нею людей поза традиційними музейними просторами.

За 2025 рік аеропорт Ф'юмічіно обслужив понад 51 мільйон пасажирів, тож виставка дає змогу познайомитися з одним із шедеврів італійського Ренесансу тисячам мандрівників