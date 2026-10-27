К 25-летию "Гарри Поттера": братья Фелпсы возвращаются с новым сезоном кулинарного шоу

Что известно о новом сезоне "Волшебников выпечки"

Зрителей ждет турнир с участием четырех команд, каждая из которых будет представлять один из факультетов Хогвартса - Гриффиндор, Гаффелпаф, Рейвенклов или Слизерин.

В состав команд вошли участники предыдущих сезонов - мастера по оформлению тортов, пекари и кондитеры, которые уже демонстрировали свои навыки в шоу.

Ведущими остаются Джеймс и Оливер Фелпс. К ним присоединятся кондитер Дафф Голдман и шеф-кондитер Сара Маунтин, которые будут оценивать работы участников.

Ведущие "Волшебников выпечки" (фото: представители шоу)

Победители получат Кубок "Волшебников выпечки" и VIP-путешествие в Токио с экскурсией по студии Warner Bros., где создавали фильмы о Гарри Поттере.

"Мы невероятно рады, что поклонники Гарри Поттера и кондитерские шоу со всего мира увидят удивительные кондитерские композиции этого сезона", - отметил Оливер Фелпс.

Премьера состоится в воскресенье, 8 ноября, в 23.40 на TLC. Следующие эпизоды будут выходить по воскресеньям. Третий сезон посвящен 25-летию первого фильма франшизы "Гарри Поттер и философский камень".



Какие испытания ждут кондитеров

Премьерный эпизод продлится два часа. Участники сначала будут создавать десерты по мотивам памятных моментов из первого фильма, а затем кондитерские композиции, вдохновленные любимыми заклятиями.

В течение семи эпизодов команды будут выполнять задания по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере. Среди тем - "Тайная комната", темные искусства, семья Уизли и противостояние добра и зла.

На экране также появятся знакомые поклонникам локации, в частности дом семьи Уизли, магазин волшебных палочек Олливандера, хижина Хагрида, Тайная комната, двор Хогвартса и Министерство магии.

В одном из выпусков к судьям присоединится приглашенный гость - японский шеф-повар Масахару Моримото, известный по кулинарному шоу "Железный шеф" (Iron Chef). Он будет оценивать работы участников при испытании, посвященном темным искусствам.

Кто будет соревноваться за Кубок "Волшебников выпечки"

В третьем сезоне примут участие 12 кондитеров, распределенных на четыре команды.

Гриффиндор: Энди Ортега, Энджел Фигероа и Руи Мота.

Гафелпаф: Элизабет Роу, Молли Роббинс и Прия Винзор.

Рейвенклов: Кейтлин Тейлор, Джуджар Манн и Кимберли Адамс.

Слизерин: Кристофер Тейшейра, Хэму Басуматари и Мико Уй.

Ни один из конкурсантов предыдущих сезонов до сих пор не получал Кубок, поэтому в этот раз командам предстоит новая возможность войти в историю шоу.

Где смотреть "Гарри Поттер: Волшебники выпечки" онлайн

Новые эпизоды будут выходить по воскресеньям в 23:40 на телеканале TLC. Просмотреть его можно через OTT-сервисы, а пропущенные эпизоды будут доступны на HBO Max.

Поттероманы также могут приобщаться к обсуждениям и искать интересную информацию о проекте по хештегу #WizardsOfBaking.