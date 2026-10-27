До 25-річчя "Гаррі Поттера": брати Фелпси повертаються з новим сезоном кулінарного шоу

Що відомо про новий сезон "Чарівників випічки"

На глядачів чекає турнір за участю чотирьох команд, кожна з яких представлятиме один із факультетів Гоґвортсу - Ґрифіндор, Гафелпаф, Рейвенклов або Слизерин.

До складу команд увійшли учасники попередніх сезонів - майстри з оформлення тортів, пекарі та кондитери, які вже демонстрували свої навички в шоу.

Ведучими залишаються Джеймс та Олівер Фелпси. До них приєднаються кондитер Дафф Голдман і шеф-кондитерка Сара Маунтін, які оцінюватимуть роботи учасників.

Ведучі "Чарівників випічки" (фото: представники шоу)

Переможці отримають Кубок "Чарівників випічки" та VIP-подорож до Токіо з екскурсією студією Warner Bros., де створювали фільми про Гаррі Поттера.

"Ми неймовірно раді, що шанувальники Гаррі Поттера та кондитерських шоу з усього світу побачать дивовижні кондитерські композиції цього сезону", - зазначив Олівер Фелпс.

Прем'єра відбудеться в неділю, 8 листопада, о 23:40 на TLC. Наступні епізоди виходитимуть щонеділі. Третій сезон присвячений 25-річчю першого фільму франшизи "Гаррі Поттер і філософський камінь".



Які випробування чекають на кондитерів

Прем'єрний епізод триватиме дві години. Учасники спочатку створюватимуть десерти за мотивами пам'ятних моментів із першого фільму, а потім - кондитерські композиції, натхненні улюбленими закляттями.

Упродовж семи епізодів команди виконуватимуть завдання за мотивами книг і фільмів про Гаррі Поттера. Серед тем - "Таємна кімната", темні мистецтва, родина Візлі та протистояння добра і зла.

На екрані також з'являться знайомі шанувальникам локації, зокрема будинок родини Візлі, крамниця чарівних паличок Олівандера, хатина Геґріда, Таємна кімната, подвір'я Гоґвортсу та Міністерство магії.

В одному з випусків до суддів приєднається запрошений гість - японський шеф-кухар Масахару Морімото, відомий за кулінарним шоу "Залізний шеф" (Iron Chef). Він оцінюватиме роботи учасників під час випробування, присвяченого темним мистецтвам.

Хто змагатиметься за Кубок "Чарівників випічки"

У третьому сезоні візьмуть участь 12 кондитерів, розподілених на чотири команди.

Ґрифіндор: Енді Ортега, Енджел Фігероа та Руї Мота.

Гафелпаф: Елізабет Роу, Моллі Роббінс та Прія Вінзор.

Рейвенклов: Кейтлін Тейлор, Джуджар Манн та Кімберлі Адамс.

Слизерин: Крістофер Тейшейра, Хему Басуматарі та Міко Уй.

Жоден із конкурсантів попередніх сезонів досі не здобував Кубок, тож цього разу на команди чекає нова можливість увійти в історію шоу.

Де дивитися "Гаррі Поттер: Чарівники випічки" онлайн

Нові епізоди виходитимуть щонеділі о 23:40 на телеканалі TLC. Переглянути його можна через OTT-сервіси, а пропущені епізоди будуть доступні на HBO Max.

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