К 170-летию Ивана Франко его поэзию превратили в VR-музыку в формате 360°

К 170-летию со дня рождения Ивана Франко в Украине создается масштабный музыкально-технологический проект FRANKO: Sound Continuum 360°. Его основой станут 12 мерсивных VR-синглов, объединяющих украинское музыкальное наследие от Николая Лысенко до современной электроакустики.

Wave RBC.UA сообщает, что проект имеет целью показать украинскую классическую музыку по-новому через сочетание камерно-вокальной традиции, поэзии Ивана Франко, современных композиторских практик и VR-технологий.

Каждое произведение будет иметь свою 360° VR-визуализацию

Для проекта создается 12 синглов для голоса и фортепиано на слова Франко. Запись состоялась 2 августа на сцене Национальной филармонии Украины с участием профессиональных музыкантов, звукорежиссера Андрея Мокрицкого и VR-художников.

Произведение позволит слушателю не только слышать музыку, но и погружаться в созданное цифровое пространство.

В репертуар вошли десять романсов и солопения украинских композиторов XIX-XX веков. Среди них - произведения Николая Лысенко, Дениса Сичинского, Ярослава Лопатинского, Станислава Людкевича, Бориса Лятошинского, Федора Надененко, Анатолия Кос-Анатольского, Василия Барвинского, Богданы Фильц и Леси Дичко.

Афиша проекта (фото предоставлено организаторами)

Отдельно для проекта современные композиторы Александр Черный и Татьяна Хорошун создали два новых произведения на тексты Ивана Франко. В композициях используют электроакустику, современные техники, импровизацию и эксперименты со звуковым пространством.

Таким образом, FRANKO: Sound Continuum 360° выстраивает своеобразный музыкальный континуум - от национального романтизма конца XIX века через модернистские поиски XX века до современной электроакустической музыки.

Кому принадлежит идея проекта

Идея проекта принадлежит пианистке и концертмейстерке Марии Прилипко. В рамках инициативы она работает с молодыми вокалистами, отобранными во время открытого онлайн-кастинга. Для каждого исполнителя команда подбирала произведение, которое лучше всего соответствует его голосу, темпераменту и музыкальной индивидуальности.

"Самой интересной и одновременно самой сложной задачей для меня было не только выбрать исполнителей, но и найти для каждого именно тот романс, в котором его голос, темперамент и музыкальная индивидуальность смогут раскрыться наиболее полно", - рассказала Мария.

Проект призван показать, что украинская классическая музыка может существовать не только в концертных залах, но и в современной цифровой среде. Сочетание музыки, поэзии и VR должно сделать культурное наследие более доступным для молодой аудитории.

FRANKO: Sound Continuum 360° реализует ОО "Культурно-художественный фонд Dusha UA" при поддержке Украинского культурного фонда.