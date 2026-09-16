Чи буває "занадто рано" для пластики: хірург розповів, коли можна перестаратися

Чи існує "занадто ранній" вік для пластики та чи можна переборщити з хірургічними втручаннями, розповів для Wave RBC.UA пластичний хірург Олександр Матвіюк.

Пластична хірургія дедалі частіше стає частиною догляду за зовнішністю не лише для людей старшого віку. Однак питання про те, коли саме варто робити ту чи іншу операцію, залишається актуальним.

Немає універсального віку

За словами фахівця, у пластичній хірургії немає універсального віку, після якого або до якого операції категорично заборонені. Основним орієнтиром мають бути не цифри в паспорті, а конкретні показання.

"У пластичній хірургії немає поняття "рано", адже втручання проводиться категорично за показаннями", - пояснює лікар.

Наприклад, блефаропластика може бути актуальною і для молодих пацієнтів. Якщо нависання повік або надмірно виражені жирові грижі в зоні навколо очей зумовлені генетичною схильністю та створюють естетичний дискомфорт, лікар може розглядати операцію як спосіб корекції цієї особливості.

Подібний підхід стосується і пластики грудей. Мамопластика охоплює збільшення, зменшення та підтяжку грудей.

Олександр Матвіюк (фото: instagram.com/dr.matviyuk)

Медик розповів, що причиною для операції може бути як недостатній об'єм, який не відповідає очікуванням пацієнтки, так і надмірно великі груди, що спричиняють дискомфорт.

Ще один напрям - корекція локальних жирових відкладень. Якщо певні зони, наприклад "боки", "голіфе" або нижня частина живота, погано піддаються змінам за допомогою харчування та фізичної активності, одним із варіантів корекції може бути ліпосакція.

Водночас рішення про будь-яке хірургічне втручання має прийматися після консультації з фахівцем та оцінки реальних показань. Саме бажання змінити певну рису зовнішності не завжди означає, що для цього потрібна операція.

Чи можна "перестаратися" з пластикою

На думку Олександра Матвіюка, у пластичній хірургії дійсно можна перейти межу, коли кількість або характер втручань уже не відповідають реальній потребі пацієнта.

Особливо ризикованою така ситуація може бути тоді, коли хірург має недостатньо досвіду або намагається задовольнити будь-яке бажання пацієнта, навіть якщо для цього немає достатніх показань.

Олександр Матвіюк (фото: instagram.com/dr.matviyuk)

Професійна консультація іноді може завершитися зовсім не рекомендацією зробити операцію. Якщо хірург не бачить достатніх показань або вважає, що очікуваний результат не виправдовує ризиків втручання, відмова від операції також може бути правильним рішенням.

"В мене особисто є такі консультації, після яких я точно знаю, що операції не буде, і це теж правильний вибір", - говорить Матвіюк.

Таким чином, питання "чи не зарано робити пластику" не завжди можна виміряти віком. Значно важливішими є конкретні анатомічні особливості, наявність показань, стан здоров'я, реалістичні очікування та рішення, прийняте після консультації з кваліфікованим хірургом.