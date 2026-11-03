Івано-Франківськ на вихідні: куди радить піти актор Іван Бліндар

Почати з кількох театральних вистав

Бліндар радить залишити в програмі поїздки час на кілька постановок, щоб скласти власне враження про місцевий театр і його репертуар.

"Справді я би дуже рекомендував приїхати на декілька днів, подивитися декілька вистав", - порадив актор.

Ідеться про Франківський драмтеатр, у трупі якого працює Бліндар. Театр розташований на вулиці Незалежності, 42.

Дати постановок і квитки варто перевірити в офіційній афіші перед плануванням поїздки.

Франківський драмтеатр (фото: Вікіпедія)

Зазирнути на Промприлад

Ще одна рекомендація актора - "Промприлад.Реновація".

"Там дуже багато крутих активностей можна побачити", = зазначив Бліндар.

Інноваційний центр працює на базі колишнього заводу на вулиці Академіка Сахарова, 23. Тут поєднуються сучасне мистецтво, освіта та підприємництво.

В афіші Промприладу можна знайти концерти, вистави та майстер-класи.

Промприлад (фото: Вікіпедія)

Для обідньої паузи на території є фудмаркет Foodoteka з кав'ярнями, пекарнею та іншими закладами. Графіки окремих закладів опубліковані на сайті Foodoteka.

Що ще подивитися між виставами

До порад актора Wave RBC.UA додає зупинку біля міської ратуші. Тут, на вулиці Галицькій, 4а, працює інформаційно-туристичний центр.

У ньому можна безкоштовно скористатися аудіогідами з екскурсіями "Загадковий Івано-Франківськ" та "Івано-Франківськ для закоханих".

Вони доступні п'ятьма мовами. Це варіант для тих, хто хоче познайомитися з містом у власному темпі.

На оглядовий майданчик ратуші ведуть 166 сходинок. За опублікованим графіком, він працює з вівторка до неділі з 10:00 до 19:00, останній підйом - о 18:30. Понеділок - вихідний.

Івано-Франківська ратуша (фото: Вікіпедія)

Як скласти маршрут на один день

Щоб поєднати прогулянку з культурною програмою, пропонуємо таку послідовність:

Ранок - ратуша та історичний центр. Зайдіть до туристичного центру по аудіогід, прогуляйтеся містом і, за бажання, підніміться на оглядовий майданчик.

- ратуша та історичний центр. Зайдіть до туристичного центру по аудіогід, прогуляйтеся містом і, за бажання, підніміться на оглядовий майданчик. День - Промприлад. Зробіть зупинку на обід у Foodoteka. Якщо в афіші є цікава вам подія, врахуйте її час у маршруті.

- Промприлад. Зробіть зупинку на обід у Foodoteka. Якщо в афіші є цікава вам подія, врахуйте її час у маршруті. Вечір - вистава у Франківському драмтеатрі. Сплануйте повернення до театру відповідно до часу початку обраної постановки.

Якщо залишаєтеся на вихідні, другу виставу можна запланувати на наступний день - відповідно до поради Бліндара познайомитися з кількома постановками.