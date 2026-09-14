9-річна киянка встановила рекорд України: підкорила шість вершин Карпат

В Україні 9-річна киянка Евеліна Саркісян встановила національний рекорд. Дівчинка стала наймолодшою дитиною в країні, яка здійснила сходження на всі шість вершин Українських Карпат, висота яких перевищує 2000 метрів.

Що доказує проходження маршруту

За її словами, рекорд Евеліни офіційно підтвердили матеріалами, які засвідчують проходження дівчинкою кожного з маршрутів.

Зокрема, організатори перевірили GPS-треки сходжень, зафіксовані за допомогою сервісів Strava та Wikiloc. Також доказами стали фотографії, відеозаписи та інші матеріали з походів.

Особливо насиченим для юної мандрівниці став її перший похід. За один день Евеліна піднялася одразу на три вершини - Ребра, Бребенескул і Гутин Томнатик.

Загалом дівчинка підкорила всі шість українських двотисячників: Говерлу заввишки 2061 метр, Бребенескул - 2035 метрів, Піп-Іван Чорногірський - 2028 метрів, Петрос - 2020 метрів, Гутин Томнатик - 2016 метрів та Ребра - 2001 метр.

Евеліна Саркісян (фото: facebook.com/vetrova.lana)

Таким чином, Евеліна стала наймолодшою дитиною в Україні, яка здійснила сходження на всі шість найвищих вершин Карпат.

Що в планах у Евеліни

Втім, на досягнутому юна рекордсменка зупинятися не планує. Наступною великою мрією Евеліни є сходження на Монблан - найвищу вершину Альп, розташовану на кордоні Франції та Італії.

Батько Евеліни Самвел Саркісян розповів, що спочатку задум підкорити всі шість двотисячників разом із дитиною здавався майже нереальним. Однак родина вирішила не ставити перед собою одразу велику мету, а рухатися поступово - від однієї вершини до наступної.

Історія 9-річної киянки вкотре показує, що любов до гір може з’явитися ще в дитинстві, а великі мандрівницькі цілі поступово стають реальністю завдяки підготовці, наполегливості та підтримці дорослих.