Закуски для домашнього кіновечора: ідеї простих снеків

Осінній вечір, плед, улюблений фільм - і щось смачне під рукою. Класичний попкорн, чипси чи печиво легко стають частиною такого сценарію, але для домашнього кіноперегляду є чимало інших варіантів. Їх можна приготувати за кілька хвилин, а деякі - просто дістати з холодильника чи шафки.

Wave RBC.UA зібрали ідеї закусок, які підійдуть для вечора біля екрана: від хрусткого нуту до яблук із горіховою пастою.

Хрусткий нут

Якщо хочеться саме чогось хрусткого, нут може легко замінити сухарики або чипси.

Для цього достатньо взяти консервований нут, добре промити й висушити його, додати трохи оливкової олії та спецій - наприклад, паприку, сухий часник, чорний перець або розмарин. Потім запекти в духовці до золотистої скоринки.

Готовий нут зручно їсти руками, тому він добре підходить для довгого фільму чи серіалу. А ще його можна зробити гострим, пряним або більш нейтральним - залежно від настрою.

Нут (фото: magnific)

Домашні овочеві чипси

Якщо без чипсів зовсім ніяк, їх можна приготувати самостійно. Для цього підійдуть буряк, морква, батат, пастернак або кабачок.

Овочі потрібно нарізати дуже тонкими скибочками, трохи змастити олією та запекти до хрусткої текстури. Зі спеціями можна експериментувати: додати копчену паприку, сушений часник, чилі або просто трохи солі.

Щоправда, важливо не очікувати повної копії магазинних чипсів: домашні овочеві слайси мають іншу текстуру та смак.

Яблука з горіховою пастою

Для солодкого кіно-перекусу не обов'язково відкривати пачку печива.

Яблуко можна нарізати часточками та подати з арахісовою або мигдальною пастою. За бажанням зверху додати трохи кориці, подрібнених горіхів чи насіння.

Це особливо вдалий варіант для осені, коли яблука легко знайти в сезонному асортименті.

Яблука з горіховою пастою (фото: magnific)

Запечений гарбуз із прянощами

Гарбуз - один із найочевидніших продуктів осені, але його необов'язково використовувати лише для супу чи каші.

Наріжте гарбуз невеликими кубиками або тонкими скибочками, додайте трохи олії, паприку, чорний перець, сушений часник чи розмарин і запечіть до м'якості та легкої скоринки.

Для кіновечора зручніше робити невеликі шматочки, які можна їсти руками. Також можна додати улюблений соус.

Запечений гарбуз із прянощами (фото: magnific)

Запечений сир або сирні кульки

Для тих, хто не уявляє кіно без солоного перекусу, підійде сир.

Можна зробити невеликі сирні кульки з кисломолочного сиру, зелені та спецій або просто запекти твердий сир невеликими порціями до хрусткої скоринки. Їх можна подавати з овочами чи соусом на основі натурального йогурту.

Ще простіший варіант - нарізати сир кубиками та додати до нього виноград, яблуко або горіхи.

Сирні кульки (фото: magnific)

Цільнозернові тости з різними намазками

Якщо хочеться чогось більш ситного, можна зробити маленькі тости.

Підсушений цільнозерновий хліб наріжте невеликими шматочками й додайте зверху хумус, авокадо, крем-сир, кисломолочний сир або паштет із бобових. Для осіннього настрою до деяких варіантів можна додати запечений гарбуз, карамелізовану цибулю чи яблуко.

Найзручніше робити невеликі порції, щоб тости можна було з'їсти за один-два укуси.

Горіхи та насіння

Найпростіший варіант для тих, хто не хоче готувати взагалі - горіхи та насіння.

Мигдаль, волоські горіхи, кеш'ю, гарбузове або соняшникове насіння можна змішати в одну закуску. Для більш виразного смаку їх можна трохи підсмажити на сухій пательні та додати спеції.

Однак це досить поживний продукт, тому для кіновечора краще одразу насипати невелику порцію в миску, а не брати всю пачку із собою на диван.

Горіхи та насіння (фото: magnific)