Сукня стала картиною: Катя Сільченко показала незвичний експеримент на Сицилії

Українська дизайнерка й засновниця the COAT Катя Сільченко показала, як італійський художник Алессандро Флоріо розписав її сукню. Зустріч у його майстерні під час подорожі на Сицилію перетворилася на творчий експеримент - вбрання стало полотном для яскравого малюнка.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram зірки.

Як сукня стала полотном

Сільченко розповіла, що потрапила до майстерні Флоріо під час подорожі з Viter Vie та Мариною Карпій.

Кольори художника настільки її захопили, що захотілося забрати із собою частинку його світу.

Так народилася ідея експерименту з одягом.

"Так моя сукня стала полотном для Alessandro Florio", - поділилася дизайнерка.

На опублікованих кадрах видно, як митець працює пензлем безпосередньо по тканині сукні, у яку вдягнена Сільченко. Вона позує в майстерні серед його картин.

Для експерименту використали світлу фактурну сукню на тонких бретелях із приталеним силуетом.

На ній з'явилися жовтий плямистий леопард, зелені рослинні мотиви та рожеві акценти.

За словами Сільченко, у творчості Флоріо Сицилія проявляється через особливу художню мову - леопардів, пальми та фантастичних тварин.

Мотиви розпису вона пов'язала з візантійськими мозаїками й культурною спадщиною острова.

Дизайнерка також зауважила, що бачить у його роботах схожість із творчістю Марії Примаченко.

Свій досвід вона описала як невелику особисту колаборацію з митцем.

"Частинка його Сицилії тепер зі мною в такій міні колаборації", - написала Сільченко.

Хто такий Алессандро Флоріо

Алессандро Флоріо - сицилійський художник із Таорміни. До живопису він працював у сфері татуювання, а згодом звернувся до великих полотен.

У його творчості поєднуються яскраві кольори, образи тварин, рослин і мотиви рідного острова.

Митця також запрошували створювати картину наживо в Casa Faena під час Miami Art Week.