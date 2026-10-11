У рожевій сукні та з Hermès: Кім Кардаш'ян стильно підтримала коханого на Гран-прі Сінгапуру

Який образ обрала Кім Кардаш'ян

Для появи на етапі Формули 1 знаменитість обрала довгу напівпрозору сукню ніжно-рожевого відтінку з колекції Alaïa весна-літо 2024. Модель має високу горловину, обтислий верх і довгу спідницю з прозорої тканини.

Свій образ Кім доповнила сонцезахисними окулярами та рожевою мінісумкою Hermès Mini Kelly. На ноги вона одягла прозорі босоніжкі на підборах.



Історія кохання Кардаш'ян та Гамільтона

Чутки про роман Кім і семиразового чемпіона Формули-1 з'явилися на початку лютого 2026 року. Тоді їх помітили разом у готелі Estelle Manor у британському Котсволдсі, а згодом - у Парижі.

Вони почали активно з’являтися на публіці разом, зокрема відвідали Супербоул, Coachella, побували у Токію. У квітні Гамільтон опублікував в Instagram відео з Японії, у якому Кардаш’ян сидить на пасажирському сидінні його Ferrari F40 і ділиться враженнями від швидкісної поїздки.

Примітно, що зірка реаліті-шоу та гонщик знайомі понад десять років. За даними інсайдерів, почуття розвинулися з давньої дружби.

Кардаш'ян та Гамільтон (фото: instagram.com/lewishamilton)

Нагадаємо, у вересні вони також з'явилися на відкритті Музею наративного мистецтва Лукаса в Лос-Анджелесі. Зірка почала працювати зі стилістом Зендеї, під керівництвом якого обрала архівну сукню Saint Laurent авторства Тома Форда з колекції осінь-зима 2004 року, а гонщик одягнув костюм того ж модного дому від Ентоні Ваккарелло.

Це перший серйозний роман зірки після розлучення з Каньє Вестом. Раніше вона пояснила, чому протягом п'яти років залишалася самотньою.