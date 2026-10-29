Розалія з'явилася в Нью-Йорку з гігантською шкіряною сумкою: чим особливий аксесуар

Вражають не лише габарити виробу, а й незвичний декор
Іспанська співачка Розалія привернула увагу появою в Нью-Йорку. Головною деталлю її образу стала величезна шкіряна сумка завдовжки, яку прикрашають кадри з майбутнього короткометражного фільму.
Детальніше про модний вихід зірки розповідає Wave RBC.UA.
Для прогулянки містом артистка обрала незвичний аксесуар. Виріб із темно-коричневої шкіри має довжину близько 1 метра та висоту 60 сантиметрів.
Особливої ефектності додає декор. Сумка прикрашена кадрами з майбутнього короткометражного фільму Krähe режисерки Лілі Концен.
На них можна побачити вінтажні автомобілі, заходи сонця та сервірування столів просто неба. Аксесуар створила незалежна дизайнерка Дана Тодер.
Як відомо, стрічка присвячена жінкам віком понад 70 років і їхньому ставленню до моди.
"Це один із найцікавіших проєктів, над якими доводилося працювати. Графічне оформлення створила я, використавши фотографії від Концен, Сабіни (головної героїні цієї сцени) та власні знімки - від 1980-х років до сьогодення", - прокоментувала у травні дизайнерка.
Співачка доповнила об'ємну сумку балетними туфлями Junko Shimada на підборах. Взуття має прозорі підбори з оптичним ефектом.
Поєднання гігантського аксесуара з балетним взуттям зробило образ ще виразнішим.
До слова, Розалія не вперше експериментує з пропорціями в одязі та взутті. Вона часто обирає незвичні предмети одягу для своїх шоу та виходів.