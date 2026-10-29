Розалія з'явилася в Нью-Йорку з гігантською шкіряною сумкою: чим особливий аксесуар
Головна Стиль Розалія з'явилася в Нью-Йорку з гігантською шкіряною сумкою: чим особливий аксесуар
Стиль

Розалія з'явилася в Нью-Йорку з гігантською шкіряною сумкою: чим особливий аксесуар

Вражають не лише габарити виробу, а й незвичний декор

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Розалія (фото: Getty Images)
Дата: 29 жовтня 2026

Іспанська співачка Розалія привернула увагу появою в Нью-Йорку. Головною деталлю її образу стала величезна шкіряна сумка завдовжки, яку прикрашають кадри з майбутнього короткометражного фільму.

Детальніше про модний вихід зірки розповідає Wave RBC.UA.

Який вигляд має сумка Розалії

Для прогулянки містом артистка обрала незвичний аксесуар. Виріб із темно-коричневої шкіри має довжину близько 1 метра та висоту 60 сантиметрів.

Особливої ефектності додає декор. Сумка прикрашена кадрами з майбутнього короткометражного фільму Krähe режисерки Лілі Концен.

На них можна побачити вінтажні автомобілі, заходи сонця та сервірування столів просто неба. Аксесуар створила незалежна дизайнерка Дана Тодер.

Розалія з'явилася в Нью-Йорку з гігантською шкіряною сумкою: чим особливий аксесуар
Розалія в Нью-Йорку (фото: Getty Images)

Як відомо, стрічка присвячена жінкам віком понад 70 років і їхньому ставленню до моди.

"Це один із найцікавіших проєктів, над якими доводилося працювати. Графічне оформлення створила я, використавши фотографії від Концен, Сабіни (головної героїні цієї сцени) та власні знімки - від 1980-х років до сьогодення", - прокоментувала у травні дизайнерка.


З чим Розалія поєднала незвичний аксесуар

Співачка доповнила об'ємну сумку балетними туфлями Junko Shimada на підборах. Взуття має прозорі підбори з оптичним ефектом.

Поєднання гігантського аксесуара з балетним взуттям зробило образ ще виразнішим.

До слова, Розалія не вперше експериментує з пропорціями в одязі та взутті. Вона часто обирає незвичні предмети одягу для своїх шоу та виходів.

Розалія з'явилася в Нью-Йорку з гігантською шкіряною сумкою: чим особливий аксесуар
Розалія у незвичному взутті (фото: instagram.com/rosalia.vt)
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