Розалія з'явилася в Нью-Йорку з гігантською шкіряною сумкою: чим особливий аксесуар

Іспанська співачка Розалія привернула увагу появою в Нью-Йорку. Головною деталлю її образу стала величезна шкіряна сумка завдовжки, яку прикрашають кадри з майбутнього короткометражного фільму.

Який вигляд має сумка Розалії

Для прогулянки містом артистка обрала незвичний аксесуар. Виріб із темно-коричневої шкіри має довжину близько 1 метра та висоту 60 сантиметрів.

Особливої ефектності додає декор. Сумка прикрашена кадрами з майбутнього короткометражного фільму Krähe режисерки Лілі Концен.

На них можна побачити вінтажні автомобілі, заходи сонця та сервірування столів просто неба. Аксесуар створила незалежна дизайнерка Дана Тодер.

Розалія в Нью-Йорку (фото: Getty Images)

Як відомо, стрічка присвячена жінкам віком понад 70 років і їхньому ставленню до моди.

"Це один із найцікавіших проєктів, над якими доводилося працювати. Графічне оформлення створила я, використавши фотографії від Концен, Сабіни (головної героїні цієї сцени) та власні знімки - від 1980-х років до сьогодення", - прокоментувала у травні дизайнерка.



З чим Розалія поєднала незвичний аксесуар

Співачка доповнила об'ємну сумку балетними туфлями Junko Shimada на підборах. Взуття має прозорі підбори з оптичним ефектом.

Поєднання гігантського аксесуара з балетним взуттям зробило образ ще виразнішим.

До слова, Розалія не вперше експериментує з пропорціями в одязі та взутті. Вона часто обирає незвичні предмети одягу для своїх шоу та виходів.