Ріанна ефектно повернулася на карнавал у рідному Барбадосі: її образ став сенсацією

Ріанна прикувала до себе увагу під час щорічного фестивалю Crop Over у рідному Барбадосі. Для фінального карнавального дня співачка обрала розкішний костюм, який миттєво почали обговорювати в мережі.

Що відомо про модний вихід Ріанни

Артистка 3 серпня з'явилася на Grand Kadooment Day Parade - головній ході фестивалю, яка завершує святкування.

Для виходу вона обрала новий авторський костюм, який був оздоблений різнокольоровими кристалами, камінням і декоративними китицями. Образ доповнили складний головний убір та пишна композиція з пір'я за спиною.

Цікаво, що для створення нарядів на Crop Over співачка свідомо обирає місцевих дизайнерів. Це вбрання для неї створила барбадоська модельєрка Лорен Остін, яка вже багато років відповідає за її ефектні появи на події.

Таким чином зірка популяризує творчість барбадоських митців і вкотре привертає увагу до культурної спадщини та моди своєї батьківщини.

Під час карнвалу Ріанна приєдналася до колони, яку очолював музичний гурт її брата Aura. Вона танцювала разом з учасниками, спілкувалася з шанувальниками, а згодом піднялася на святкову платформу, звідки продовжила веселитися.



Що відомо про карнавал

Це одна з найважливіших культурних подій Барбадосу. Фестиваль проводять щороку на честь завершення сезону збору цукрової тростини. Його історія бере початок ще у XVIII столітті, а фінальний парад Grand Kadooment Day традиційно збирає тисячі учасників і туристів.

Для Ріанни участь у фестивалі стала доброю традицією. Майже щороку вона демонструє нові ефектні карнавальні наряди, які стають предметом обговорення в мережі та модних медіа.

Співачка вже неодноразово дивувала образами з пір'ям, блискучими металізованими елементами, кристалами та коштовним декором.