Памела Андерсон обрала яскравий кутюр для гала-вечора у Венеції

Як Памела Андерсон вразила образом у Венеції

Для світського виходу Андерсон обрала кастомну кутюрну сукню від Calvin Klein Collection яскравого помаранчевого відтінку.

Довга атласна сукня мала тонкі бретелі та прямий виріз. Приталений силует підкреслював фігуру акторки, а довжина вбрання сягала підлоги.

Головною деталлю образу стала розкішна атласна накидка в тон сукні. Вона спадала з рук Памели та переходила у довгий шлейф, додаючи виходу драматичності.

Акторка не стала перевантажувати образ аксесуарами. Вона обрала лише лаконічні сережки-пусети, залишивши яскравій сукні головну роль.

Памела Андерсон у сукні Calvin Klein (фото: Getty Images)

Макіяж без макіяжу

Памела також продовжила дотримуватися своєї філософії природної краси. Вона практично не використовувала макіяж, тому її веснянки та природний тон шкіри залишалися помітними.

Волосся акторки було укладене у платиновий ретро-боб із м'яко підкрученими кінчиками, які обрамляли обличчя.

Памела Андерсон на amfAR Gala Venezia (фото: Getty Images)

Чому Андерсон приїхала до Венеції

Акторка перебуває в Італії у межах 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. У програмі фестивалю поза конкурсом покажуть фільм за її участі Place to Be режисера Корнеля Мундруцо. У стрічці Андерсон зіграла разом із Таїкою Вайтіті та Еллен Берстін.

Для Памели приїзд став особливим не лише через кінопрем'єру. На amfAR вона отримала нагороду за свою благодійну діяльність і багаторічну підтримку боротьби зі СНІДом. Під час отримання відзнаки вона також виголосила зворушливу промову, у якій поділилася досвідом боротби з гепатитом C.