"Це був смертельний вирок". Памела Андерсон поділилася досвідом боротьби з гепатитом C

Памела Андерсон відверто розповіла про діагноз, який свого часу кардинально змінив її життя. Акторка зізналася, що після виявлення гепатиту C лікарі давали їй близько десяти років життя.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Variety .

Памела Андерсон згадала про важкий діагноз

59-річна зірка виступила з емоційною промовою на гала-вечорі amfAR, де отримала Award of Courage - нагороду за мужність за свою благодійну діяльність та багаторічну підтримку боротьби зі СНІДом.

Андерсон розповіла, що наприкінці 1990-х років у неї діагностували гепатит C. На той момент ефективного лікування вірусної інфекції не існувало.

За словами акторки, лікар повідомив їй, що вона, ймовірно, проживе ще близько десяти років.

"Це був смертельний вирок. Саме так сказав мені лікар - що мені, ймовірно, залишилося близько десяти років життя", - згадала Памела.

Памела Андерсон на amfAR (фото: Getty Images)

Зірка зізналася, що новина про діагноз сильно вплинула на її рішення та сприйняття життя. Особливо її лякала думка про те, що може статися з її маленькими дітьми.

"Це вивернуло моє життя навиворіт", - розповіла Андерсон.

Ситуація змінилася у 2011 році, коли було знайдено ефективне лікування гепатиту C. До 2015 року акторка змогла позбутися вірусу.

Водночас лікування виявилося надзвичайно дорогим. Андерсон зазначила, що витратила на нього практично всі свої заощадження.

"На це пішло все, що я мала на рахунку", - поділилася вона.

"Я не жертва, я - переможниця"

Памела також розповіла про почуття сорому та провини, які залишилися з нею після діагнозу. Вона порівняла ці переживання з наслідками сексуального насильства, якого зазнала в дитинстві.

За словами акторки, їй здавалося, ніби на її чолі було викарбувано "зіпсований товар", і вона сама так себе презентувала. Шлях до зцілення вона знайшла у роботі.

"Моя істина проявилася через мою творчість - я знайшла способи самовираження через мистецтво. Це дало мені необхідні засоби, плідне життя, в якому я можу творити й експериментувати", - підсумувала Андерсон.

Наприкінці промови акторка наголосила, що більше не сприймає себе як жертву.

"Я не жертва, я переможниця. Я сильна і здатна на більше, ніж могла коли-небудь уявити", - заявила Памела.